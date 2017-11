vor 1 Stunde Konstanz Der Weihnachtsmarkt startet! Der Veranstalter erklärt im Video-Interview, wieso die Unterführung dieses Jahr frei bleibt

Am Donnerstag startet der Weihnachtsmarkt in Konstanz. Im Video-Interview erklärt Organisator Levin Stracke, wieso es in diesem Jahr weniger Hütten gibt und was für die Sicherheit der Besucher getan wird.