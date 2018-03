Vielerorts liegen Uni-Leitung und Studierendenvertreter im Clinch. Um so bemerkenswerter ist, was der Asta der Universität Konstanz über den nach Aachen wechselnden Rektor Ulrich Rüdiger sagt.

Das ganze Maß an Wertschätzung steckt in einem Wort. Es lautet "unseres" und steht in einer Pressemitteilung, die die Verfasste Studierendenschaft der Universität Konstanz am Dienstag verschickt hat. Am Tag, nachdem der Wechsel von Rektor Ulrich Rüdiger nach Aachen bekannt wurde, teilte die auch als Asta bekannte Vertretung der Studenten wörtlich mit: "Mit großem Bedauern hat am gestrigen Morgen auch die Verfasste Studierendenschaft der Universität Konstanz die Nachricht über den bevorstehenden Abschied unseres Rektors Prof. Dr. Ulrich Rüdiger vernommen." Es gibt gewiss nicht wenige Universitäten in Deutschland, in denen so etwas deutlich distanzierter geklungen hätte.

Die Asta-Vorsitzenden freuen sich für den Rektor über dessen Karriereschritt

Auch für die Studierenden sei die Berufung des Physikprofessors an die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen eine "unerwartete Überraschung", heißt es weiter. Béla Koch, der Vorsitzende der Verfassten Studierendenschaft, gratuliert Ulrich Rüdiger aber zu dem Karrieresprung: „Wir freuen uns sehr fürihn, dass sich dieses große persönliche Ziel erfüllt“, so Koch weiter. Mit dem Abschied Rüdigers, erklären die Vertreter der Studierenden weiter, "verliert die Universität Konstanz eine Persönlichkeit und die VerfassteStudierendenschaft einen stets fairen und engagierten Partner." Die Tür von Ulrich Rüdiger sei für die Studierenden immer offen gestanden, ergänzte Daniel Färber, Kochs Co-Vorsitzender.

Ulrich Rüdiger legte sich notfalls auch mit der Stadtverwaltung an

Beide würdigen, dass Rüdiger immer auch die Anliegen der Studenten vertreten habe. Der Rektor habe sich nicht gescheut, sich zugunsten der Studierenden gegen Professorium oder Stadtobere zu positionieren. „Egal, ob es sich um eine stärkere Einbindung von Studierenden in die universitäre Selbstverwaltung oder die Förderung von Projekten aus der Studierendenschaft, wie etwa dem Campus-Festival, handelte, in Rüdiger hatten wir stets einen guten Unterstützer", so Färber weiter. Damit erinnerte er daran, dass Rüdiger auch öffentlich für das Festival im Uni-Wald gekämpft hatte, dem die Stadtverwaltung zeitweise keine städtischen Zuschüsse zugestehen wollte.

Studenten haben kaum Einfluss bei der Rektor-Wahl

Die Studierenendenvertretung hoffe nun auf eine Nachfolge, mit der man ebenso gut zusammenarbeiten könne, teilen Koch und Färber mit. Der Einfluss der mit Abstand größten Gruppe an der Universität ist dabei aber gering. In die Findungskommission könnte sie lediglich die drei vom Senat entsandten Mitglieder einziehen. Die Wahl selbst nehmen der Universitätsrat und der Senat in einer gemeinsamen Sitzung vor. Im Universitätsrat sind lediglich Externe Mitglied, und im Senat haben die Studierenden gerade einmal vier Sitze, den Hochschullehrern garantiert das Gesetz dagegen die Mehrheit.