Die Bädergesellschaft (BGK) wird den Brunnen am Freibad Horn voraussichtlich im Juni stilllegen, um Ressourcen zu schonen. Ob künftig Trinkwasser aus der Leitung fließt, ist noch offen. Aus einem Brünnlein in der Therme wird das dagegen der Fall sein.

Diese Nachricht bedauern jene, die bislang am Thermalwasserbrunnen am Hörnle ihre Flaschen kostenfrei gefüllt haben

Roland Lemke und Tamara Hubert tun dies seit gut 20 Jahren. "Schade", sagt Tamara Hubert spontan, als sie von den Plänen der Bädergesellschaft erfährt. "Wir bedauern das sehr", schließt sich Lemke seiner Lebensgefährtin an. "Das ist schon eine Institution. Wir benutzen das Wasser für ganz bestimmte Zwecke: für den Eierkocher, die Kaffeemaschine, das Bügeleisen und im Wasserkocher. Der pH-Wert ist leicht alkalisch, und das reinigt die Behälter. Das hat mir einmal ein Brunnenbauer erklärt", sagt Roland Lemke.

Beide schätzen es also, dass ihre Geräte nicht verkalken. "Wir kommen hierher, seit wir uns kennen. Als es den Brunnen vor der heutigen Therme noch gab, sind wir dort hingegangen. Aber wir trinken das Thermalwasser nicht pur", ergänzt Tamara Hubert.

Warum muss der Thermalbrunnen stillgelegt werden? Das begründet Stadtwerke-Geschäftsführer Robert Grammelspacher wie folgt: Ein Ingenieur habe festgestellt, dass der Pegel der Thermalquelle seit Eröffnung der Bodensee-Therme im Jahr 2007 um etwa 20 Meter gesunken ist. So soll es nicht weitergehen. Um dem entgegenzusteuern, muss künftig weniger Wasser entnommen werden.



Bislang lag das Problem darin, dass die Pumpe in der Quelle rund um die Uhr Wasser nach oben pumpte. Das war eine erheblich größere Menge, als in der Bodenseetherme benötigt wird. Diese verbraucht im Jahr rund 150.000 Kubikmeter Thermalwasser. Das entspricht etwa 80 Kesselwagenzügen, wie sie ab und an mit Öl und Benzin über die Alte Rheinbrücke fahren. Könnte in Zukunft aus dem Brunnen normales Trinkwasser sprudeln? Zur Frage, ob der bisherige Thermalwasserbrunnen nicht mit Trinkwasser durch die Stadtwerke versorgt werden kann, antwortet Geschäftsführer Robert Grammelspacher: Er wolle dies prüfen lassen, geht aber nicht davon aus, dass in unmittelbarer Nähe eine Trinkwasserleitung liegt. Sicher ist, dass es in etwa 60 bis 70 Metern Entfernung eine Dusche gibt, die ja ebenfalls versorgt werden muss. Wie hat die Bädergesellschaft sich technisch vorbereitet? Im Herbst hat die Bädergesellschaft in der Quelle eine neue Pumpe installiert. Diese lässt sich, im Gegensatz zur bisherigen Technik, nach Bedarf an- und abschalten. Das bedeutet: Wasser kann nur dann in das Thermalbad gefördert werden, wenn die Pumpe läuft. Die neue Pumpe fördert mindestens 11.000 Liter pro Stunde. Sie ständig laufen zu lassen, weil Bürger Thermalwasser abfüllen wollten, sei unverhältnismäßig. Es handele sich hierbei um wenige Liter pro Stunde. "Es ist auch ein Gebot der Nachhaltigkeit und der Ressourcenschonung", sagt der Geschäftsführer. Warum kann der Brunnen nicht einfach nur dann laufen, wenn die Pumpe arbeitet? "Wenn die Edelstahlsäule des Brunnens im Sommer durch Sonneneinstrahlung aufgeheizt wird, kann es zu einer Verkeimung kommen", sagt Grammelspacher. Verkeimung deshalb, weil nicht mehr permanent Wasser fließt und Keime fortspült.