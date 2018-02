vor 1 Stunde Claudia Rindt Konstanz Der Technische Ausschuss hat den Weg für die Flüchtlingsunterkunft im Stromeyersdorf bereitet, heute fällt die Entscheidung

Der Gemeinderat wird am Donnerstag, 22. Februar, entscheiden, ob der Bebauungsplan auf einem Grundstück in der Line-Eid-Straße geändert wird. Dann steht dem Bau der bislang größten Gemeinschaftsunterkunft in Konstanz nichts mehr im Wege.