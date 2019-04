In der Bürgerfragestunde des Ortschaftsrats im Bürgersaal nutzten Vertreter der Initiative und interessierte Bürger die Gelegenheit, Fragen an Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn, Martin Grünmüller vom Amt für Stadtplanung und Umwelt, Thomas Gerwatowski, technischer Leiter der Wobak (Städtische Wohnungsbaugesellschaft Konstanz), und die Räte zu stellen.

Eine Bemerkung von Armin Isele beschreibt die Stimmung unter vielen Dettinger Bürgern: "So wie Sie es uns vortragen, wollen Sie uns einen Stinkkäse als Emmentaler verkaufen."

Sicher ist nach diesem Abend: Die BI bleibt bei ihrer Forderung, wonach sie keine Wohnbebauung will. Den Vorschlag von Sabine Stöcks, die Brunnenhalde für eine mögliche spätere Erweiterung der Seniorenwohnanlage freizuhalten, versprach Gerwatowski zu prüfen. Stöcks könnte sich vorstellen, dass die Wiese in einen Park mit Kneipp­anlage umgewandelt wird.

Kritikpunkt Parkplätze

Kritisch sehen die Bürger die schmale Zufahrt vom Hangweg her. An dem engen Knick sei sie gefährlich. Verschärft würde die Situation, wenn wie geplant weitere achtzehn Parkplätze darüber bedient werden. Bisher gibt es nur einen Anlieger, der diese Zufahrt regelmäßig nutzt.

Auf die Frage aus dem Publikum wegen einer möglichen Enteignung zur Verbreiterung des Weges sagte Martin Grünmüller: "Das ist eine Engstelle. Es wäre schön, wenn man etwas mehr Platz hätte." Die spöttischen Lacher der Zuhörer zeigten, dass diese Antwort nicht befriedigte.

CDU steht weiter hinter der Brunnenhalde-Bebauung

Laut Kurt Demmler (CDU) steht seine Fraktion nach wie vor hinter der Bebauung der Brunnenhalde. Er regt an, die Planung noch einmal zu überdenken. Aber sinnvoll sei es nicht "bis auf Null zu reduzieren oder nur zwei Gartenhütten hinzustellen – stark übertrieben gesagt", erklärte er plakativ.

Lore Dizinger (SPD) erklärte: "Ich persönlich stehe hinter der Hangbebauung. In der Fraktion sind wir nicht alle einer Meinung." Fraktionskollege Alfred Reichle forderte, die Zahl der Wohneinheiten – derzeit 29 – um etwa die Hälfte zu reduzieren. Im Mai oder Juni will die Verwaltung zu einem Bürgergespräch einladen, in dem auch Detailfragen besprochen werden können.

Es sind ausdrücklich keine Luxuswohnungen geplant

Auf Nachfrage des SÜDKURIER bestätigte Gerwatowski, dass Mietwohnungen im mittleren Preissegment und ausdrücklich keine Luxus-Wohnungen geplant seien. Der Bedarf an Wohnungen im mittleren Preissegment sei in Konstanz größer als der im geförderten Wohnungsbau, erklärte Langensteiner-Schönborn. Für viele Familien, die knapp über der Einkommensgrenze für einen Wohnberechtigungsschein liegen, sei es schwer, eine bezahlbare Wohnung zu finden, ergänzte der Baubürgermeister.

Almut Schäfer, Vorsitzende von Miteinander leben, äußerte sich in einer E-Mail wie folgt: "Es war immer klar, dass die Seniorenwohnanlage erst gebaut werden kann, wenn die Wohnbebauung hangaufwärts abgeschlossen ist. Ich selber habe kein Verständnis für Floriansjünger (die, nachdem sie den Bau der Seniorenwohnanlage in der Ortsmitte nicht verhindern konnten, nun erneut eine Chance sehen, ihre Vorstellungen auf Kosten der Allgemeinheit durchzusetzen), und ich kann auch nicht nachvollziehen, dass in unserem überschaubaren Ortsteil von dessen Mitte aus selbst Senioren zu Fuß innerhalb von 10 bis maximal 15 Minuten die Wiesen und Wälder des Bodanrück erreichen können, Grünflächen erhalten werden müssten."