Jahrzehntelang haben sich die Eltern liebevoll um ihr geistig behindertes Kind gekümmert, doch dann stirbt der Vater, und die Mutter entwickelt eine Demenz. Die frühere Betreuerin benötigt selbst Unterstützung, um die eigenen Alltagsgeschäfte und die ihres Kindes zu regeln. In solchen Fällen kommt der SkM-Betreuungsverein mit haupt- und ehrenamtlichen Helfern in Konstanz ins Spiel. Er übernimmt für Kranke, Behinderte, Süchtige und alte Menschen die rechtliche Betreuung, das bedeutet, er erledigt für einen Menschen Aufgaben, die dieser nicht mehr selbst bewältigen kann.

Finanzen, Wohnraum, Pflege

Welche diese sind, wird gerichtlich festgelegt. Das können die Finanzgeschäfte sein oder die Organisation gesundheitlicher Versorgung oder die Versorgung mit angemessenem Wohnraum und Pflege. Manche der Betreuten leben im Pflegeheim, andere in den eigenen vier Wänden. Die Betreuer versuchen, im Sinne des Hilfsbedürftigen zu handeln und bemühen sich, herauszufinden, was dieser möchte. In besonderen Notfällen hilft der SkM mit Spenden aus einem Notfalltopf.

Schutz vor Menschen mit Betrugsabsichten

„Lasst die Hände weg von Vollmachten und Generalvollmachten“, warnt Friedrich Theiss, der Geschäftführer des SkM Konstanz. Es gebe immer wieder Fälle, in denen im blinden Vertrauen angeblich gut meinende Bekannte und Freunde mit umfangreichen Möglichkeiten ausgestattet wurden, die Finanzen zu führen. Nicht immer geschehe dies zum Wohle des alten oder kranken Menschen. Manche hätten durch die vorgeblichen Helfer ihr Geld verloren. Solange kein Gericht mit einer Betreuungsverfügung zwischengeschaltet sei, gebe es kein sicheres System der Kontrolle und des stetigen Nachweises über die Verwendung von Geldern, sagt Friedrich Theiss.

So spenden Sie Die Konstanzer Lokalredaktion stellt im Advent örtliche Hilfswerke vor, die mildtätig wirken für Menschen in Konstanz, Allensbach und Reichenau und dazu Spenden benötigen. Die Serie trägt den Titel Wir helfen mit. Wer den Notfalltopf des SkM Betreuungsvereins füllen möchte, kann spenden: IBAN: DE85 6905 0001 0000 0329 38. BIC: SOLADES1KNZ. Stichwort: Südkurier, Wir helfen mit

Engagierte Ehrenamtliche gesucht

Neben Menschen, die die Arbeit des SkM mit Spenden unterstützen, sind auch Bürger gesucht, die sich dort ehrenamtlich engagieren. Ein vierteiliger Fortbildungskurs zum Basiswissen einer rechtlichen Betreuung startet am Dienstag, 3. März, 18 Uhr, in der Geschäftsstelle in der Schulstraße 4. Weitere Termine sind an den folgenden Dienstagen zur selben Zeit. Der Kurs richtet sich an Bürger, die eine Betreuung schon ehrenamtlich übernommen haben oder überlegen, dies zu tun.

70 freiwillige Helfer

Friedrich Theiss ermutigt Menschen, die sich mit Buchhaltung auskennen, eine ehrenamtliche Tätigkeit beim SkM in Erwägung zu ziehen. „Es braucht für das Soziale nicht nur Sozialarbeiter, sondern auch Buchhalter.“ Mehr als 70 freiwillige Helfer habe der SkM in Konstanz schon heute. Doch der Bedarf sei hoch. Komplizierte Fälle, die hohes Fachwissen erfordern, blieben grundsätzlich in der Hand der Hauptamtlichen, versichert Friedrich Theiss.

Nicht immer ist Eingreifen der richtige Weg

Für alle Helfer gelte: Der Wille und Wunsch des Betreuten stehe über allem Handeln. Manchmal müsse man sich dabei als Betreuer auch zurücknehmen. „Das ist meine Übung in Demut.“ Einer seiner Klienten, so sagt Friedrich Theiss, lebe sehr individuell, ohne die hiesigen Normen für körperliche Pflege zu beachten, obwohl er grundsätzlich dazu in der Lage wäre. Friedrich Theiss sagt, es falle ihm zwar schwer, den gewählten Lebensstil zu akzeptieren, doch in diesem Fall dürfe er nicht eingreifen. Solange der Betreute nicht sich oder andere gefährde, sei es sein gutes Recht, seine Maßstäbe für Hygiene zu leben, auch wenn diese vom Üblichen abweichen.