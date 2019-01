Die Tierforscher am Bodensee können ihre Euphorie kaum bremsen. Im dichten Schneetreiben wurde am Wochenende wieder einmal ein ganz seltener Gast in Südbaden gesichtet. Normalerweise in Skandinavien, Schottland und Irland, im Baltikum und Osteuropa, in Sibirien bis in die Mongolei, im nördlichen China sowie auf der japanischen Insel Hokkaido und in Höhen von 1300 bis 3800 Metern zuhause, hat sich ein Exemplar des Schneehasen in unsere Breiten verirrt.

Allerdings hoppelte der „Schneehas“ nicht wie seine pelzigen Artgenossen durch die weiße Landschaft, sondern pendelte zwischen Engen und Konstanz auf den Gleisen. Diesen Namen gibt die SBB einem ihrer Seehas-Züge immer wieder mal mit einem Augenzwinkern. Dass sich das possierliche Tierchen hier auf Dauer einquartiert, ist jedoch unwahrscheinlich. Es wird wieder wärmer, sodass heute alles schon wieder Schnee von gestern ist.