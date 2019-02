So ungefähr muss eine Tankstelle in einer verlassenen Geisterstadt aussehen.

Seit rund drei Jahren erobert sich die Natur das eingezäunte Gelände Radolfzeller Straße 84 zurück. Hier und da schießt Unkraut zwischen dreckigen Steinen in die Höhe, sogar ein kleiner Baum wächst mit großem Eifer gen Licht.

Neben dem Eingang zum Bistro gedeiht ein kleiner Baum. | Bild: Oliver Hanser

Die Beschriftungen an den Bauten blättern ab.

Zerfallen: Die alte Tankstelle von Wollmatingen ist sich selbst überlassen. | Bild: Oliver Hanser

Ein Papierkorb wurde aus seiner Verankerung gerissen und liegt zwischen rostenden Stangen und Holzstücken, die vor sich hin modern.

Unkraut macht sich auf dem Hof breit – und mittendrin ein abgerissener Papierkorb. | Bild: Oliver Hanser

Hier, wo viele Jahrzehnte eine Tankstelle Gäste der Stadt begrüßte oder verabschiedete, ist nicht mehr viel so, wie es dereinst war.

Generationen von Konstanzern kannten die Tankstelle als Treffpunkt für Auswärtsfahrten der Fußballer

Wenn die Mannschaften auf Reisen gingen, kamen Spieler und Trainer zunächst hierher, um anschließend gemeinsam zum Spiel zu fahren.

"Das war mehr als eine Tankstelle", erinnert sich das Konstanzer Fußball-Urgestein Jürgen Rössler, der nicht weit entfernt wohnt. "Es gibt ja nicht mehr viel in Wollmatingen. Da war die Tankstelle ein willkommener Ort, um Besorgungen zu tätigen."

Vor allem im Sommer diente der kleine Laden an Samstagabends und an Sonntagen als Getränkeversorger. Wenn beim Grillfest das Bier, die Chips oder sogar die Bratwurst ausgingen – in der Radolfzeller Straße 84 gab es immer Nachschub, irgendwann hatte das Bistro sogar 24 Stunden geöffnet.

Lack ab: Anwohner bezeichnen das Gelände als "Schandfleck von Wollmatingen". | Bild: Hanser, Oliver

Mit der Renovierung der Wollmatinger Ortsdurchfahrt und dem Bau der Westtangente kam das Ende der kultigen Tankstelle. Die Kunden blieben fern, der Durchgangsverkehr ging rapide zurück. Nur mit dem sonntäglichen und nächtlichen Verkauf von Getränken und Snacks konnte das Geschäft nicht aufrecht erhalten werden.

Hier hing der Papierkorb, der mittlerweile auf dem Hof vom Winde verweht wird. | Bild: Oliver Hanser

Der Abbruch soll bald beginnen

Die Konstanzer Firma Ley ist als Eigentümer der Tankstelle für den Abbruch zuständig, wie Birgit Ruess vom Management bestätigt. "Sobald es die Witterung zulässt, werden wir damit beginnen", sagt sie. "Seit zwei Jahren ist das Gelände abgesperrt. Für die weitere Entwicklung und Planung, auch im Hinblick auf das neue Stadtgebiet Hafner, sind wir in Abstimmungsgesprächen mit der Stadt Konstanz."

Wieso wird die Tankstelle jetzt erst abgerissen, wo sie doch seit drei Jahren außer Betrieb ist?

Birgit Ruess: "Da gibt es viele Gründe, unter anderem die schwierige Situation bei Handwerkern." Mehr wollte sie nicht verraten.

Uli Hilser vom Pressebüro der Stadt sagt zu den konkreten Plänen: "Der Siegerentwurf Hafner sieht Wohnen in Form mehrgeschossiger Stadtvillen als Mehrfamilienhäuser vor." Einrichtungen der Nahversorgung seien laut aktueller Planungen nicht vorgesehen. Diese sollen in zentraleren Bereichen des neuen Quartiers angesiedelt werden.

Eine Tankstelle sei keine Option für diesen Standort oder an anderen Standorten im Hafner. Somit verabschiedet sich ein Stück Wollmatinger Geschichte.