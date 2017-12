Konstanz Der SÜDKURIER öffnet Türen: Wir verlosen Vorab-Führungen durch den Neubau des Konstanzer Klinikums

Der Klinikums-Neubau steht nach vier Jahren Bauzeit kurz vor der Eröffnung – ein 100 Millionen Euro teures Projekt, die größte Baustelle in Konstanz. Wir verlosen Plätze für exklusive Vorab-Führungen.

Ein Prozent fehlt noch. Wenn Michael Hoffmann auf seine Pläne für das 100 Millionen Euro teure Projekt blickt, wird dem Leiter der Abteilung Bau im Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz nicht bange. Am 19. Januar eröffnen Klinikenleitung, Politik und geladene Gäste den Neubau am Konstanzer Krankenhaus. Der Termin steht unverrückbar, bis dahin sind alle notwendigen Arbeiten verrichtet. Das Warten auf ein modernisiertes Klinikum mit einer neuen Präsentation nach außen und mit Vincentiuskrankenhaus hat bald ein Ende.

Wenn Sie hier klicken, gelangen Sie direkt zum Textende, wo Sie die exklusiven Vorab-Führung gewinnen können.



Und damit liegt die wohl größte Baustelle in Konstanz in den letzten Zügen. Vor ein paar Monaten sah es in dem Gebäude für den Laien noch nach Chaos aus. Heute ist sichtbar, dass die Handwerker "nur noch Restarbeiten" zu verrichten haben, erklärt Michael Hoffmann. Inbetriebnahmen, Gebäudeleittechnik, Lüftungsanlagen und Endreinigung zählt er als Aufgabenfelder bis Ende des Jahres auf, und ein Raum sei für die Installation eines Herzmessgerätes sei noch nicht fertiggestellt. Auch das beunruhigt den Abteilungsleiter nicht, obwohl er bereits einen weiteren festen Termin im Kalender stehen hat: den großen Umzug am ersten Märzwochenende.

So sieht es im Neubau aus

Innerhalb von zwei Tagen werden rund sieben Fachbereiche des Klinikums in den Neubau einziehen. Darunter wird die OP-Einheit sein, sie erhält neun neue Säle.

Der große Klinikbrand von 2008 hat die alten Räume zerstört. Seither arbeiten die Ärzte und das Personal in einem modularen Containerbau. Was mit den Modulen, die an der Nordseite aufgeständert stehen, einmal passieren wird, ist noch unklar. Sie könnten während Sanierungsarbeiten für Zwischenlösungen herhalten, sagt Michael Hoffmann. Die Finanzierung der Module hatte seinerzeit die Versicherung übernommen, ebenso die Kosten für den vorangegangenen Einsatz mobiler Operationscontainer der Bundeswehr.

Eine große Veränderung wird das Umzugswochenende vor allem für die Mitarbeiter des orthopädischen Vincentiuskrankenhauses bringen. Sie müssen Abschied von der Unteren Laube nehmen. Des Weiteren erhalten technische und diagnostische Einheiten wie Radiologie, Zentralsterilisation und Endoskopie ein neues Domizil, die Computertomographie, Physiotherapie und Kathetermessung ebenso.

Der Pavillon an der Klinik West wird zurückgebaut, nachdem Betten aus diesem Nebengebäude in das neue Haus umgezogen sein werden, erklärt Hoffmann; nicht zu vergessen der neue Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach.

Für Patienten und Besucher bedeutet die Inbetriebnahme des neuen Funktionstrakts am 4. März eine große Umstellung. Künftig ist der Hauptzugang zum Klinikum nicht mehr von der Luisenstraße aus, sondern von der Mainaustraße.

Von dort aus gelangen sie in die neue Tiefgarage mit 250 Plätzen...

...zum Empfang von Klinikum und Vincentiuskrankenhaus...

...und in die Notaufnahme.

Auf den Ebenen A, B und C sind Neu- und Altbau miteinander verbunden.

Rettungswagen biegen künftig ebenfalls an der Mainaustraße ein, allerdings einige Meter versetzt zur öffentlichen Zufahrt. Die Parkpalette an der Nordseite wird bestehen bleiben und zu großen Teilen Mitarbeitern vorgehalten. Der Interimsparkplatz anstelle des alten Hubschrauberlandeplatzes bleibt bis Mitte 2018 in Betrieb und gehe dann zurück an die Spitalstiftung, erklärt Michael Hoffmann. Die Stiftung wolle ihn vorerst beibehalten, erklärt Pressesprecherin Rebecca Koellner, und: "Konkrete Bauvorhaben sind eventuell ab zirka 2020 denkbar."

SÜDKURIER öffnet Türen

Leser des SÜDKURIER erhalten einen exklusiven Einblick in den Klinikumsneubau, Ihre Tageszeitung öffnet Ihnen die Türen am Sonntag, 17. Dezember. Es gibt zwei Führungen mit Experten des Klinikums, die Hintergründe zu dem Neubau erklären werden: um 10 und um 14 Uhr. Zehn Leser können daran jeweils teilhaben und eine Person noch mitbringen.

Einfach anrufen und die Lösung sagen zur Frage: Wie viel kostet der Klinikneubau? Wer bei der Führung um 10 Uhr dabei sein möchte, kann sein Glück unter der Telefonnummer (01379) 37 05 00 20 versuchen, für die Führung um 14 Uhr lautet die Nummer (01379) 37 05 00 21 (jeweils 0,50 Euro pro Anruf aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunkpreise abweichend). Die Leitungen sind ab Dienstag, 12. Dezember, 6 Uhr, bis Donnerstag, 14. Dezember, 12 Uhr freigeschaltet. Der SÜDKURIER wünscht viel Glück.