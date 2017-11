Konstanz Der Run auf 3800 Turngala-Karten geht los  für SÜDKURIER-Abonnenten gibt es 10 Prozent Rabatt!

Turngala in der Konstanzer Schätzlehalle geht auch dieses Jahr mit zwei Vorstellungen an den Start.- Am 29. Dezember treffen vor einer gewaltiten Kulisse regionale Talente auf internationale Stars. Und möglich ist all dies, weil unter anderem die HSG mit anpackt.

Eines der größten Sportereignisse des Jahres kommt erneut im Doppelpack: Nachdem die Turngala in der Schänzlehalle 2016 kurzfristig noch eine Zusatzvorstellung am Nachmittag erhalten hatte, sind 2017 von vornherein zwei Durchläufe geplant. Das bestätigte Marc Fath vom Badischen Turner-Bund, der die durch den Südwesten tourende Produktion zusammen mit dem Schwäbischen Turnerbund ausrichtet. Damit haben mehr als 3800 Gäste eine Chance auf eine der begehrten Karten in der an Veranstaltungen so armen Zeit zwischen Weihnachten und Silvester. Am Freitag, 29. Dezember, beginnt die Turngala um 14.30 und um 18 Uhr; der Vorverkauf läuft ab sofort.

"Wir haben letztes Jahr gemerkt, wie sehr die Konstanzer von der Turngala begeistert sind", so Marc Fath, "deshalb haben wir für dieses Jahr von vornherein zwei Galas geplant." Das Programm ist dabei identisch, und es bleibt bei der bewährten Mischung aus regionalen Talenten und internationalen Akrobatik- und Turnstars. Den Auftakt im Programm macht die Showgruppe „Bluesbrothers“ des TV Ludwigshafen. Sie zeigt dort erstmals in der Region vor einem so großen Publikum die Nummer, mit der sie bei der Gym For Life World Challenge 2017 mit Gold ausgezeichnet wurde. Ebenfalls aus der Region kommt das vergangenes Jahr begeistert gefeierte Team Phoenix aus Zizenhausen. Auch die ebenso große wie sympathische Kindergruppe des Turnverein Konstanz ist wieder mit dabei. Ohne die örtlichen Vereine, bestätigt Marc Fath, wäre eine Turngala nie zu stemmen. Nicht nur, weil sie das Programm bereichern und viel Publikum ziehen, sondern auch für den Ablauf der mehr als zweistündigen Veranstaltung selbst.

"Hier leistet die HSG als unser Partner vor Ort etwas Gewaltiges", sagt Fath. HSG-Präsident Otto Eblen sprach nach der letzten Turn-Gala von mehr als 80 Ehrenamtlichen, viele von ihnen aus der A- und aus der B-Jugend. Ob als Aufbauhelfer, oder Ordner, ob bei Technik oder Verpflegung, seit mehr als zehn Jahren ist die HSG laut Eblen dabei, und BTB-Mann Fath spricht von einem "sehr, sehr guten Partner".

Möglich wird durch das Engagement eine Show, die dieses Jahr erstmals unter der Regie von der Turn- und Sportfördergesellschaft aus Hannover, die seit mehr als 30 Jahren Europas erfolgreichste Turnshow, das „Feuerwerk der Turnkunst“, produziert. Die Besucher werden dies vor allem daran merken, dass es keinen Moderator mehr gibt. Die einzelnen Nummern in dem Programm mit dem Titel "Kaleidoskop" folgen direkt aufeinander. Sie kommen unter anderem von der kanadischen Gruppe Catwall Acrobats mit ihrem riesigen „Butterfly-Trampolin“, von dem aus Zirkusfestivals bekannten Duo Mamo oder von Hugo Noel mit seinem Cyr-Ring. Auch weitere baden-württembergische Spitzenturner sind zu sehen.

Dass die über 3800 Karten weggehen, davon gehen die Organisatoren vom BTB fest aus. Wer auf einer solchen Bühne auftreten will, muss dann auch überdurchschnittliches Können beweisen: Die regionalen Talente müssen im Wettbewerb "Rendezvous der Besten" auf Landesebene mindestens die Wertung ausgezeichnet oder hervorragend erreicht haben, um ins Programm genommen zu werden. "Zu Glück haben wir so viele tolle Turner, dass wir da keine Probleme haben", sagt Marc Fath.

Karten mit Rabatt

Karten für die Turngala am Freitag, 29. Dezember, um 14.30 und 18 Uhr in der Schänzlehalle Konstanz kosten 18 bis 28 Euro für Erwachsene, für Kinder die Hälfte. Sie sind beim Sportamt der Stadt Konstanz und telefonisch unter (07 21) 18 15-55 erhältlich. Weil der SÜDKURIER Medienpartner ist, bekommen Abonnenten zehn Prozent Rabatt, wenn sie online buchen: www.suedkurier.de/turngala-2017