Konstanz vor 1 Stunde

Der Prozess um den Verkauf der Grey-Tatwaffe wird auf unbestimmte Zeit vertagt, weil ein Angeklagter den Gerichtstermin ignoriert

Am Dienstag hätte vor dem Bezirksgericht Kreuzlingen die Verhandlung gegen zwei Männer beginnen sollen, die eine Kriegswaffe an den späteren Todesschützen an der Diskothek Grey verkauft haben sollen. Einer der Angeklagten ist jedoch unentschuldigt nicht vor Gericht erschienen, der Prozess wird deshalb verschoben.