Konstanz Der Preis der Großstadt: Wohin steuert Konstanz beim Thema Wohnen? (3)

Konstanz diskutiert: Sind mehr Wohnungen sinnvoll oder muss das Wachstum gebremst werden? Fest steht nur, dass das Thema die Stadt noch lange begleiten wird. In 12 Thesen analysiert Lokalchef Jörg-Peter Rau die Situation in der Stadt. Hier ist der letzte Teil.

Die Zukunftsfrage ist gestellt. Wohin entwickelt sich Konstanz? Macht sich die Stadt auf den Weg in Richtung Großstadt, welche bisherigen Grünflächen ist sie bereit zu opfern? Gibt es eine Chance, aus der sich ständig drehenden Spirale aus starkem Zuzug, Knappheit bei den Wohnungen, Spekulation mit Grundstücken und Verdrängung von Familien und Ärmeren zu entkommen?

Was für die weitere Diskussion der wohl wichtigsten Zukunftsfrage für die Stadt zu erwarten ist, ist hier in den letzten vier von zwölf Thesen zusammengetragen.

9

Zentrale Frage wird sein, wie viele öffentlich bezuschusste Wohnungen errichtet werden

Ein politisch heiß umstrittenes Thema ist die so genannte Segmentierung. Bisher war die Maßgabe, dass 16,7 Prozent der neuen Wohnungen Sozialwohnungen sein sollen. Die Stadt schlägt nun 25 Prozent vor, die Grünen fordern 33 Prozent.

Und: Bisher läuft die Sozialbindung von Wohnungen 15 Jahre, die Grünen fordern 30 Jahre – aus Sorge, dass sonst das Problem in der Zukunft sogar noch verschärft auftaucht. Wobak-Prokurist Hans-Joachim Lehmann sagt, mehr als 25 Prozent seien nach seiner Einschätzung weder zu schaffen (auch für geförderte Wohnungen muss die Wobak Eigenkapital aufbringen) noch erforderlich.

Übrigens bekommt einen Wohnberechtigungsschein auch, wer nicht arm ist. Bei einer vierköpfigen Familie liegt die Einkommensgrenze laut Lehmann bei 65¦000 Euro brutto pro Jahr. Rund 3000 Familien hätten nach seiner Aussage ein Anrecht auf eine geförderte Wohnung, stehen aber auf der Wobak-Warteliste.

10

Der Bau von teuren Wohnungen sorgt bisher nicht für eine Entlastung im preiswerteren Segment

Eine der ganz großen Überraschungen: Auch Daniel Hoffmann von der Beratungsgesellschaft Gewos hat eingeräumt, dass es die von der Stadtverwaltung erwarteten und auch von Oberbürgermeister Uli Burchardt mehrfach beschworenen Sicker-Effekte nicht in der erhofften Form gibt.

Zugrunde lag die Idee, dass Bewohner in teurere Wohnungen umziehen und günstigere freimachen. Stimmt in Konstanz nicht, so Hoffmann, weil es keinen funktionierenden Markt gibt. Roger Tscheulin (CDU) betont zwar: "Tatsache ist, dass wir mehr Wohnungen bekommen." Allerdings zeigt sich, dass frei werdende Wohnungen teuer saniert und dann fast zu Neubau-Preisen vermietet werden, so Hoffmann. Für Stephan Kühnle (FGL) ist es daher mehr ein Kletter-Effekt als ein Sicker-Effekt.

11

Es ist keineswegs sicher, dass auch massiver Neubau die Preise drücken wird

Sinkende Preise für das Wohnen erwartet und verspricht keiner der Experten, aber auch kein Kommunalpolitiker und auch niemand aus der Stadtverwaltung. Am Ende geht es also nur um das Ausmaß künftiger Preissteigerungen.

Sabine Feist (CDU) will in die Überlegungen auch die Nachbargemeinden mit einbeziehen, zumal das viele Pendeln auch das Verkehrsproblem verschärft. Reiner Braun von Empirica weiß für das Problem nur eine Lösung: "Sie müssen das Angebot vergrößern, möglichst schnell möglichst viel bauen, nur so können Sie die Spekulation brechen."

12

Wenn Konstanz nichts tut, wird es zu einer Stadt für Reiche, Studenten, Senioren und Hartz-IV-Empfänger

Dieses Szenario der CDU-Politikerin Sabine Feist ist nicht aus der Luft gegriffen. Daniel Hoffmann bestätigt, dass Studenten-WGs Familien verdrängen. Tilman Häußer zeigt, dass Konstanz in den Altergruppen unter zehn Jahren und zwischen 35 und 45 Jahren an Bevölkerung verliert, also Familien wegziehen. Alle Experten erwarten weitere Preissteigerungen, die nur an den Mietern subventionierter Sozialwohnungen vorbeigehen.

Für Jürgen Ruff (SPD) droht eine "ökosoziale Katastrophe, wenn wir nicht das machen, was hier vorgeschlagen wird, und zwar in diesem Umfang." Auch die bürgerlichen Fraktionen stehen wohl hinter dem neuen Handlungsprogramm Wohnen mit seinen 7900 neuen Einheiten bis 2035. Gisela Kusche betont trotz einiger Zweifel, dass die Freie Grüne Liste "keine Käseglocke" über Konstanz stülpen wolle.

Anselm Vendey (Freie Wähler) warnt eineinhalb Jahre vor der Kommunalwahl seine Politiker-Kollegen, sich nicht Nachbarinteressen zu beugen, die laut Experte Mathias Metzmacher vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung eines der großen Hindernisse für Neubauten sind: "Wir müssen wieder mehr lernen, Entscheidungen zu treffen, die das Gesamtwohl der Stadt im Auge haben."