Konstanz Der Pflegenotstand tastet die Würde an

Karin Arnold hätte allen Grund gehabt, wütende Worte über ihre Behandlung im Klinikum Konstanz zu verlieren. Stattdessen lobt sie das Personal für seinen Einsatz. Davor kann man nur den Hut ziehen, kommentiert Benjamin Brumm.

Karin Arnold gebührt Hochachtung. Missstände im Krankenhaus führen in neun von zehn Fällen zu Wut auf das Personal. Vorzugsweise wird sie unter der anonymen Schutzglocke – bekannt als soziale Netzwerke – in die Welt getragen: Pfuscher halten sich für Halbgötter in Weiß, unfreundlichen Pfleger und Pflegerinnen lassen Patienten links liegen – schnell fallen Bemerkungen wie diese. Sie verbergen allerdings ein viel tiefer greifendes Problem. Karin Arnold hätte allen Grund dazu, kurz entschlossen böse Worte zu verlieren. Es kann nicht sein, dass ihr Lebensgefährte ein schweres medizinisches Gerät durch die Stadt schieben muss, weil es im Klinikum nicht aufzutreiben ist. Dass ihr das Personal offenbar dankbar für so viel Pragmatismus war, lässt tief blicken. Frau Arnold mag keine Otto-Normal-Patientin, sondern ein Einzelfall sein, wie sie selbst sagt. Dennoch zeigt ihr Fall: der Pflegenotstand tastet die Würde an.