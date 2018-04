Heute entstehen jeden Tag Millionen digitaler Portraits, jeder kann sich selbst inszenieren. Hasso Haug macht es noch ganz klassisch: Er hält Menschen in Öl fest. "Liften", sagt er, "kostet nicht extra".

Von Sandra Pfanner (Text und Bilder) und Aurelia Scherrer (Bilder)

Wenn Hasso Haug abends auf dem Sofa im Wohnzimmer seiner Dachgeschosswohnung sitzt und Zeitung liest, steht der Oberbürgermeister samt aller Stadträte neben ihm, auf 1,80 mal drei Meter. "Ich bin der Einzige, dem es vergönnt ist, täglich mit ihnen zu diskutieren, und das ohne Gegenargumente", sagt Hasso Haug, lacht und zündet sich eine Zigarette an. "Hab nie wirklich probiert, aufzuhören. Das bin halt ich."

So, wie jeder eben ist – so will Hasso Haug die Menschen auf Leinwand festhalten. Als Portraitmaler hat er im Auftrag schon viel Lokalprominenz ganz genau beobachtet und Haar für Haar gemalt: Gräfin Bettina von der Mainau, Sternekoch Johann Kraxner, oder den Musiker Bernd Konrad.

Über die Arbeit an einem Portrait des ehemaligen Oberbürgermeister Horst Frank sagt er: "Der Schal war mehr Arbeit als das ganze Gesicht." Je markanter ein Gesicht, desto einfacher sei es zu malen. "Da, er hat zum Beispiel immer dieses leicht verschmitzte Lächeln", sagt der Künstler über den aktuellen OB in Öl, Uli Burchardt.

Drei Stockwerke tiefer, vorbei an Wänden voller Haug-Bilder, ist das kleine Haug-Atelier. Hier malt der Künstler meist von eingesandten Fotografien der Auftraggeber ab, teilweise auch direkt.

Zurück verschickt wird aber nichts. "Ich gebe jedes einzelne Portrait persönlich beim Auftraggeber ab", so Haug. "Das ist auch ein Stück von mir und ich will wissen, wo es dann hängt."

Dieses Grundprinzip führte ihn 1996 bis nach Atlanta in den USA. Damals überreichte er der Opernsängerin Juandalynn Abanathy das gemalte Portrait der Sängerin als Hochzeitsgeschenk. "300 bis 400 Leute waren da, und ich mit meinem Schulenglisch", sagt Haug und lacht.

"Der Mensch ist, wie er ist."

Seit nun 50 Jahren arbeitet er als freischaffender Künstler und hat in dieser Zeit eine Menge wichtiger Leute kennen gelernt. Und dabei immer wieder an einen Spruch seines Vaters gedacht: "Wenn man in der langen Unterhose im Bad steht, sieht jeder gleich aus".

Gab es denn jemanden, der lieber anders ausgesehen hätte? Hasso Haug überlegt. "Es gab da mal eine Schriftstellerin aus Schleswig-Holstein. Ihr Sohn hatte das Portrait in Auftrag gegeben, und war ganz entstetzt, als er die Falten sah. Ich musste das Bild ummalen", erinnert sich Haug.

Immerhin: Falten seien bei ihm nur Licht und Schatten, die auf expliziten Wunsch schneller weg sind als in einer Schönheitsklinik. Liften kostet nichts extra, gerne macht er es trotzdem nicht: "Der Mensch ist, wie er ist".

Am liebsten malt er Konstanz

Hasso Haug ist Künstler, durch und durch. Einer, der seine Heimat, das Paradies liebt. Die Wohnung ist eine Galerie, voll mit Landschaftsbildern von Konstanz.

Während Kunst sonst gerne auf Provokation setzt, kann man bei einem Haug-Bild einfach nur sagen: schön.

Sein Lieblingsmotiv hat er selbst über seinen Briefkasten gemalt, die Silhouette von Konstanz. "Sie strahlt so eine wohlige, gemütliche Wärme aus", sagt Haug neben dem Briefkasten.

Wie sieht er als Ur-Paradiesler die Entwicklung der Stadt? "Positiv", antwortet Haug. "Ich vermisse nur ein wenig die Empathie in der Gesellschaft. Das war in den 60er- und 70er-Jahren anders. Heute hat man viele Bekannte, aber wenig Freunde."

Und noch etwas hat sich verändert seit den 60er- und 70er-Jahren: Heute entstehen jeden Tag Millionen digitaler Portraits, jeder kann sich selbst inszenieren, wie er will. In Öl gemalt? Mit dem Smartphone gehts doch schneller – und günstiger. Um die 1800 Euro kostet immerhin ein echter Haug. "Klar hat man heute viele Möglichkeiten. Aber ein Gemälde ist etwas besonderes. Die tausend Fotos fliegen irgendwann weg, wenn man stirbt. Ein handgemaltes Bild wird vererbt."

Viele Konstanzer dürften übrigens ein Haug-Bild zuhause stehen haben. Er malte schon mehrfach das Weinglas-Motiv für das Konstanzer Weinfest und spendete das Honorar.

Am 1. April wird Hasso Haug 77 Jahre alt - und feiert sein 50-jähriges Künstlerjubiläum