Wenn der Anruf aus der Klink kommt, muss Oberärztin Martina Pabst an die Arbeit – dann brauchen ihre sechsjährige Tochter und ihr elfjähriger Sohn schnell Betreuung. Dafür holt sich die 44-Jährige Unterstützung – denn ohne ihren Job könnte sie nicht.

"Ich habe meine Arbeit als Oberärztin wegen meiner Kinder auf eine 80-Prozent-Stelle reduziert. Weniger zu arbeiten klappt aber nicht immer ganz so gut. Denn leider ist es gar nicht so selten, dass kurz vor Feierabend noch Notfälle reinkommen oder eine Operation mal länger dauert. Aber da habe ich echt Glück mit meinen Kollegen. Die gehen in solchen Fällen zum Hort, der direkt gegenüber ist, und bringen mir meine Kinder in die Klinik. Da werden sie dann von den Krankenschwestern mit Schokolade gefüttert und unsere Sekretärinnen haben sogar Buntstifte gekauft, damit die Kinder was malen können, während sie auf mich warten. Ich könnte nicht arbeiten, wenn ich das nicht hätte.

Die Serie "Vereinbarkeit von Beruf und Familie": Wie gut lassen sich die eigenen Kinder und der Job im Alltag miteinander vereinen? Für die Serie zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie sprechen Konstanzer Müttern in unterschiedlichen Berufen, die täglich ihre Familie und den Job in Einklang bringen müssen, über ihre persönlichen Erfahrungen.



Ich bin nämlich seit fünf Jahren geschieden, deshalb erledige ich den Alltag mit den Kindern alleine. Daher ist der organisatorische Aufwand sehr hoch. Nach meinem normalen Arbeitstag mit sieben Diensten bin ich bis zum nächsten Arbeitstag im Hintergrunddienst und wenn ich angerufen werde, muss ich da sein. Das heißt: Immer wenn irgendetwas Größeres ansteht oder etwas zu operieren ist, komme ich rein. Das kann auch blöd ausgehen, dass man im schlimmsten Fall mal die ganze Nacht da ist. Das ist nicht vorhersehbar. In solchen Fällen brauchen die Kinder vom Ende der Hortbetreuung bis zum nächsten Morgen jemanden, der kommt. Und da habe ich zwei Kindermädchen, die sich abwechseln und auch über Nacht bleiben. Die beiden kann ich ganz spontan anrufen und dann springen sie für mich ein.

Unterstützung bei der Betreuung

Bei Elea ist alles ganz einfach: Ich gebe sie im Hort ab und hole sie um 17 Uhr ab. Bei Arik ist es schwieriger geworden, seitdem er auf das Gymnasium geht. Die Schule geht nur bis um 13 Uhr und die anschließende Betreuung bis halb 4 ist nicht obligatorisch. Da kontrolliert niemand, ob sie da sind oder nicht. Deshalb brauche ich dafür jemanden, der regelmäßig kommt und ihn betreut. Dafür habe ich zwei Studentinnen, die mir drei Mal in der Woche aushelfen bis ich daheim bin. Es sind insgesamt also vier Mädels, die sich um meine Kinder kümmern – zwei regelmäßig unter der Woche und zwei, die ich im Notfall anrufen kann.

Mittlerweile habe ich das nötige Selbstvertrauen gefunden, zu sagen: Es ist mir wichtig, dass ich Zeit für die Kinder habe, es ist mir wichtig, dass ich zur Arbeit gehe. Und ich kann es nicht anders lösen, als dass ich mir Hilfe von außen hole. Es ist in Ordnung, Hilfe von außen zu haben. Und diese Erkenntnis macht es mir leicht, weil ich dadurch keinen Druck mehr auf mich selber habe. Nur so kann ich loslassen und sagen: Es läuft.

Beruf und Familie wichtig

Ich bin während meiner Ausbildung schwanger geworden und am Anfang war es so ein derber Schlag, dass ich gedacht habe, ich muss mit meinem Beruf aufhören, weil das nicht machbar ist. Ich habe viele Jahre gebraucht, um mich davon frei zu machen, dass ich mich zwischen der Familie oder dem Beruf entscheiden muss. Aber ich finde, die Frage darf man sich gar nicht stellen. Ich liebe meinen Beruf und brauche den zum leben und damit ich gut funktioniere. Ich könnte nicht ohne meine Kinder. Aber genauso wenig könnte ich ohne meinen Job.

Wenn man sich dafür entscheidet, viel Zeit in fremde Hände zu geben und auch viel Geld dafür zahlt, dass auch die Arbeit im Haushalt erledigt wird, muss man auch konsequent sein und sagen: In der Zeit Zuhause bin ich aber auch wirklich für die Kinder da und mache währenddessen nicht noch etwas anderes. Deshalb habe ich jetzt keine persönlichen Hobbies, denen ich nachgehe, oder Freunde, mit denen ich mich regelmäßig treffe. Ich stecke persönlich für mich zurück, das ist es mir aber auch wert. Weil ich mich bewusst dafür entschieden habe. Ich liebe meine Kinder und meine große Leidenschaft ist meine Arbeit und so, wie es jetzt ist, ist es gut.

Kinder sind glücklich

Das System ist aber sehr instabil, das funktioniert ja nur, wenn alles immer reibungslos läuft. Wenn die Kinderbetreuung immer verfügbar ist, wenn die Kinder nicht krank werden, wenn ich nicht krank werde, wenn keine Arbeitskollegen krank werden. Dann ist es super. Aber wehe es passiert eine Kleinigkeit. Das sind so Grenzsituationen, wo es wirklich haarig wird. Ich habe schon einige schlaflose Nächte und ich komme auch immer wieder an den Rand meiner Kräfte.

Es gibt immer mindestens ein Wochenende im Monat, was ich nicht mit ihnen verbringen kann. Früher hat Arik Fußball gespielt, da habe ich mich von meiner Mutter oder einem Kindermädchen vertreten lassen. Elea hatte jetzt Chorsingen in der Kirche, da habe ich es nicht geschafft. Das war schade, aber da sind meine Mutter, mein Ex-Mann oder ein Kindermädchen dabei. Es ist mir wichtig, dass sie nicht das Gefühl haben, sie werden vernachlässigt. Und ich bin manchmal schon neidisch auf die, die abends um fünf Uhr Zuhause sind und keine Verpflichtungen mehr haben und am Wochenende immer daheim sind und sich nie die Nächte um die Ohren hauen müssen. Aber die Kinder sind glücklich, es geht ihnen echt gut, sie freuen sich mich zu sehen – was will ich mehr?"