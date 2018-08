von Lukas Ondreka

Die rot-blaue Luftmatratze mit Baumwollbezug ist längst nicht mehr das Standardmodell auf dem Wasser, sondern allenfalls Retro. Der Trend geht zum Gummitier, das Kinderaugen leuchten lässt und Kindheitsträume von Erwachsenen erfüllt. Menschen in Konstanz haben uns von ihrer innigen Beziehung zu ihrem Tier erzählt.

Chris Vinck (49)

lebt und arbeitet in Zürich. Cinderella heißt der Schwan an seiner Seite. Im Urlaub auf Gran Canaria hat er sich in Cinderalla verguckt. Nun ist sie Teil einer fünfköpfigen Gummitier-Familie. „Ich mag alles, was ausgefallen ist“, sagt Chris. Mit so einem Schwan komme man schnell mit Menschen ins Gespräch.