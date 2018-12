Arbeiten, wo andere Urlaub machen – was über die Menschen am Bodensee generell gesagt wird, trifft auf Stefan Reisch ganz besonders zu. Auf der Insel Mainau hat der 38-Jährige seinen Traumjob gefunden. An seinem Arbeitsplatz ist es mollig warm, er hat ein Dach über dem Kopf – und er ist immer in Gesellschaft.

Seit 1. Juli leitet der Gärtnermeister die Orchideensammlung und das Schmetterlingshaus auf der Blumeninsel. Um sich herum hat Reisch dabei nicht nur die vielen Insel-Besucher und sein vierköpfiges Team, sondern vor allem jede Menge Tiere, wie er bei einem Besuch im Schmetterlingshaus erzählt.

Verschiedene Passionsblumenfalter im Schmetterlingshaus auf der Mainau.

Hier plätschert ein Wasserfall in einen Teich, den sich Fische und Schildkröten teilen.

Auch Schildkröten gehören zu den tierischen Bewohnern des Schmetterlingshauses. | Bild: Oliver Hanser

Aus dem dichten Blattwerk der Pflanzen zwitschern ein paar Meter weiter die Vögel. Um sie alle herum schwirren die eigentlichen Protagonisten der 365 Tage im Jahr geöffneten Anlage: In dem mit 1000 Quadratmetern zweitgrößten Schmetterlingshaus Deutschlands flattern an die 1000 Falter durch die Luft. Für ihr Wohlbefinden verantwortlich sind Stefan Reisch und sein Team.

Früh am Morgen, lange bevor sich um 10 Uhr die Tore für die Besucher öffnen, legen sie sich ins Zeug, damit ihre tierischen Schützlinge eine perfekte Wohlfühloase vorfinden. Zunächst einmal ist der Gärtner gefragt, wenn von Hand gegossen wird, manche Bereiche mit Nektarpflanzen neugestaltet und andere tropische Gewächse geschnitten werden müssen. „Im Sommer wachsen sie echt extrem“, sagt Stefan Reisch, „da bringen wir schubkarrenweise Material raus.“

Stefan Reisch achtet genau auf das Klima im Schmetterlingshaus

Er kümmert sich auch um den Pflanzenschutz, „biologisch, wo immer es geht auf der Mainau“, erklärt der 38-Jährige, der zudem ein waches Auge auf das Klima seines gläsernen Arbeitsplatzes hat. „Wir haben eine Nebelanlage. Wenn die Luftfeuchtigkeit unter 65 Prozent sinkt, geht sie an“, sagt Reisch. „Die Schmetterlingspuppen brauchen zum Schlüpfen eine extrem hohe Feuchtigkeit, sonst trocknen sie aus.“

Seit 1996, dem Jahr, in dem das Schmetterlingshaus eröffnet wurde, arbeitet der Allensbacher auf der Insel. Zunächst als Gärtner, seit 2002 dann auch im Glashaus mit den Insekten, um die er sich mit großer Hingabe kümmert. Wenn er zum Tierpfleger wird, belegt Reisch die Futterteller für die 120 verschiedenen Falterarten neu und versorgt die anderen Tiere.

„Die Schmetterlinge ernähren sich auf drei verschiedene Arten“, erklärt Stefan Reisch, „einmal von Nektar, dann von Fruchtzucker aus gärigen Orangen, Bananen, Ananas etc., andere brauchen Mineralien.“ Deshalb säßen im Sommer auch oft zutrauliche Falter auf der schweißnassen und salzigen Haut der Touristen.

An den Futtertellern sammeln sich die verschiedensten Schmetterlinge. Sie haben es auf den Fruchtzucker des gärigen Obstes abgesehen. | Bild: Oliver Hanser

Ansonsten aber gilt: Anfassen verboten. Zu empfindlich sind die Tiere, von denen etwa ein Drittel auf der Insel Mainau vermehrt werden. „Wir sind so ziemlich das einzige Schmetterlingshaus in Deutschland, das so viel selber züchtet. Es ist wirklich schwierig, da es für jede Raupenart eine bestimmte Futterpflanze braucht“, sagt Stefan Reisch, den „die Metamorphose, also die vollständige Verwandlung von der Raupe über die Puppe zum adulten Schmetterling“, besonders fasziniert.

„Das ist absolut unglaublich, was sich in einer Puppe abspielt. Die Raupe löst sich in eine fast flüssige Substanz auf und entwickelt sich in wenigen Tagen oder Wochen zu einem vom Aussehen her völlig anderen Lebewesen und ist flugfähig“, fährt er begeistert fort.

Diejenigen Falter, die nicht aus Mainauer Eiern schlüpfen, kommen einmal pro Woche als Puppen per Post in Styroporpäckchen aus Afrika, Süd- und Mittelamerika, Asien oder England, wo sie in speziellen Farmen gezüchtet werden.

In diesen Styroporkisten werden die Puppen von den Schmetterlingsfarmen auf die Mainau geschickt. | Bild: Oliver Hanser

Wildfänge gibt es bei Stefan Reisch nicht zu sehen. Davon konnte der 38-Jährige sich vor wenigen Wochen selbst überzeugen, als er im Rahmen einer Fortbildung in Kenia zu Gast bei den Züchtern war.

„In Afrika hat dank der Schmetterlinge sogar ein Umdenken stattgefunden“, hat er festgestellt, „früher wollten sie den Regenwald abholzen, da dort Elefanten und Paviane leben, die den Farmern das Leben schwer machen. Jetzt bringt die Schmetterlingszucht das Geld. Für sie wiederum brauchen die Züchter für die Raupen die Wälder, die daher geschützt werden.“

Die Raupe von Prepona demophon. | Bild: Oliver Hanser

Am Bodensee angekommen, werden die Puppen mit Bindfäden an Holzstäbe gebunden und im Schmetterlingshaus aufgehängt. Dort schlüpfen die Falter, die im Schnitt zwischen vier und acht Wochen lang leben. „Der große Aufwand lohnt sich“, sagt Stefan Reisch, „mir ist es sehr wichtig, dass unsere Besucher Ei, Raupe, Puppe und Schmetterling sehen.“

Die Puppen, die von externen Züchtern auf die Mainau kommen, werden dort an Holzstäbe gebunden und im Schmetterlingshaus aufgehängt, wo sie schließlich schlüpfen. | Bild: Oliver Hanser

Dass die Arbeit im Schmetterlingshaus für den gelernten Gärtner mehr Leidenschaft als nur ein Job ist, merkt man ihm bei jedem Schritt an.

Etwa, wenn er mit seinen Schützlingen spricht. „Komm Süße“, sagt er zu einer Raupe, die er von einer abgefressenen Futterpflanze auf eine sattgrüne nebenan setzt. Dann erzählt er von den verschiedenen Methoden der Tarnung. Hier ein Falter, der wie ein welkes Blatt wirkt, dort eine Raupe, die sich in ein Blatt gerollt hat. Ein Glasflügler fliegt vorbei. „Mein absoluter Lieblingsfalter“, sagt Stefan Reisch grinsend.

Der Lieblingsfalter von Stefan Reisch: der Glasflügler. | Bild: Oliver Hanser

Bei seiner Arbeit ist der 38-Jährige immer in Gesellschaft – und meist in sehr angenehmer. „Schmetterlinge sind, abgesehen vielleicht von Kleider- oder Lebensmittelmotten, die ja auch zu den Faltern gehören, immer nur mit positiven Eigenschaften verbunden“, sagt er, „Leichtigkeit, Ruhe, Sonne, Liebe, Sanftmütigkeit und so weiter.“

Stefan Reisch ist glücklich. Er darf da arbeiten, wo andere Urlaub machen – und wo alle gute Laune haben.