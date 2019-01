Wo genau ist denn nun bitte das Paradies?

Bevor Sie weiterlesen – was dachten Sie bis heute, wo die Grenzen des Stadtteils Paradies liegen? Seien Sie ganz ehrlich und klicken Sie in unserem kleinen Quiz die entsprechende Karte an. Übrigens: Auch in unserer Redaktion lagen viele Kollegen falsch – einige dachten bislang sogar, sie würden im Paradies wohnen...

Hier kommt die Auflösung: Das Paradies ist kleiner als viele annehmen. Denn entgegen dem Volksglauben stellt die Laube keineswegs die Grenze zwischen Altstadt und Paradies dar. Dieser Stadtteil beginnt nach offizieller Einteilung erst auf Höhe der Achse Schulthaiß-, Maria-Ellenrieder- und Löhrystraße. Wobei die Trennlinie nach Angaben von Stadtsprecher Walter Rügert mitten durch die genannten Straßen verläuft. Die eine Seite gehöre noch zur Altstadt, die andere zum Paradies.