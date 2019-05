von andreas schuler andreas.schuler@suedkurier.de

Es gibt wenige gesellschaftliche Sparten, in denen so oft politische Einigkeit herrscht wie im Sport. Ein neuer Kunstrasen für den Fußballplatz? Ein frischer Belag für die Halle? Gerne, wenn es finanziell machbar ist. Ein Grund, warum das so ist: Der Sport ist weitgehend autonom, organisiert sich selbst – und kostet, mit Ausnahme der Infrastruktur natürlich, nicht viel. Vereinspräsidenten arbeiten in aller Regel ehrenamtlich, die Sportler zumindest im Amateurbereich auch.

Gesellschaftliche Funktionen des Sports

Außerdem übernehmen Leibesübungen gesellschaftliche Funktion in diesen Bereichen: Biologie – Zivilisationsschäden wie Bewegungsmangelkrankheiten werden ausgeglichen; Politik – Sport wirkt völkerverbindend, überwindet politische Grenzen und hilft Vorurteile abzubauen; Soziologie – Menschen werden Werte und Normen übermittelt, Freizeit wird sinnvoll gestaltet; Pädagogik – Sport entwickelt Persönlichkeit, Identitätsfindung und Selbstwertgefühl; Ökonomie – Sport ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, in dem Geldsummen umgesetzt werden; Ästhetik – Sport ist Körper- und Bewegungskultur, in der sich der Mensch ästhetisch entfalten und entwickeln kann.

Fast 90 Prozent der Konstanzer treiben Sport

Der Konstanzer Sport ist offenbar so stabil, dass er in aller Regel eine eigene Rolle einnimmt abseits von den öffentlichen Auseinandersetzungen. 85,5 Prozent alle Konstanzer treiben regelmäßig Sport, in 101 Vereinen sind 25 000 Sportler aktiv – beeindruckende Zahlen. Die Stadt tut viel, um den Bewohnern gute Möglichkeiten zu bieten. Alleine sieben Kunstrasenplätze entstanden seit 2003, Stück für Stück werden die bereits wieder renoviert. Kommunalpolitiker sind gut beraten, die Wünsche dieser vielen Menschen nach Kräften zu erfüllen – sofern sie dahinter eine Notwendigkeit sehen. Wer will schon Vereine mit ihren in aller Regel vielen hundert Mitgliedern gegen sich aufbringen? Wehe, wenn Sportler (mal wieder) auf die Idee kommen und die Subventionen für ihren Bereich mit dem aus Kultur vergleichen. Das hat, auch in Konstanz, schon oft für böses Blut gesorgt.

Konstanz Kultur kostet Geld. Soll man sich das leisten? Und wie wird es möglichst gerecht verteilt? Das wird auch den neuen Gemeinderat beschäftigen Das könnte Sie auch interessieren

Nehmen wir das Beispiel Kunstrasenplatz. In Konstanz existieren sieben Kunstrasenplätze neben dem Tannenhof sechs weitere Kunstrasenplätze. Der Hockey-Club Konstanz nutzt einen Platz anderer Bauart an der Seehalde in Staad. Eigentümer des Grundstücks Tannenhof ist die Spitalstiftung, der auch der umliegende Wald gehört. Sie vermietet das Grundstück an die Stadt Konstanz. Die wiederum ist Eigentümerin der Spielfläche.

DJK Konstanz als Vorreiter

In den Jahren zuvor hatte die DJK Konstanz die Miete übernommen, da ihr der Kunstrasenplatz gehörte. Wie andere Vereine bekam sie einen 90-prozentigen Mietzuschuss. Die Rasenoberfläche am Tannenhof kostete damals 250 000 Euro. Für die Tiefbauarbeiten kamen 200 000 Euro dazu. Planung und Ausstattung belaufen sich auf 20 000 Euro. Die Stadt investierte insgesamt rund 520 000 Euro in die Sanierung. 2015 hatte die Stadt in Dettingen bereits den sechsten Kunstrasensportplatz gebaut. Die Vorreiterrolle übernahm die DJK Konstanz 2003, als sie den ersten Kunstrasenplatz für Fußball selbst finanzierte.

68 der besten Konstanzer Sportlerinnen und Sportler wurden beim Ball des Sports für ihre Leistungen in 2018 geehrt. | Bild: Julia Ben David

Wie wichtig den Gemeinderäten der Sport ist, vor allem so kurz vor der Wahl, zeigte die Jahreshauptversammlung des Stadtsportverbandes, der die Interessen von 25 000 Konstanzern vertritt. Bei der Veranstaltung vor kurzem waren einige Räte vertreten. Roger Tscheulin beispielsweise dankte dem gesamten Vorstand des Stadtsportverbandes für die erfolgreiche Arbeit. Oder aber Dorothea Jakobs-Krahnen: Sie warb für die Stärkung des Ehrenamtes. Und auch die HSG Konstanz hat in Zeiten des Wahlkampfes in der Schänzlehalle mehr und mehr Fans aus dem Rathaus. Wer des Volkes Stimme haben möchte, muss sich unters Volk mischen. Nirgendwo ist das einfacher als im Sport.