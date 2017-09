Konstanz Der Konstanzer SPD-Kandidat Tobias Volz: "Schlimmer als erwartet"

Die Sozialdemokraten und ihr Kandidat Tobias Volz lecken im Wahlkreis Konstanz ihre Wunden, blicken aber auch trotzig-zuversichtlich nach vorne.

Im Moment der ersten Hochrechnung spiegelten die Gesichter der Genossen die Stimmung wider, die Bundestagskandidat Tobias Volz wenig später so ausdrückte: "Das Ergebnis ist niederschmetternd", sagte der 49-Jährige. "Es ist schlimmer als erwartet. Wobei wir im Wahlkreis mit unserem guten und engagierten Wahlkampf zufrieden sein können: Wir haben viele gute Gespräche geführt und haben die Menschen erreicht."

Er hat sein persönliches Ziel zwar nicht erreicht, was jedoch nicht bedeutet, dass er sich zurückziehen wird: "Ich bin weiterhin Kreisvorsitzender und ich kann Andreas Jung versprechen, dass ich in den Themen, die er nicht besetzt hat, auf ihn zukommen werde." Pflegeschlüssel, Kita-Gebühren oder Mietpreisbremse – um nur drei Bereiche zu nennen. "Ich habe genügend Themen, in denen ich auch in Zukunft Flagge zeigen werde." Pressesprecher Winfried Kropp richtete den Blick der arg gebeutelten Sozialdemokraten nach vorne: "Ab morgen werden wir Überzeugungsarbeit leisten müssen, dass Deutschland kein AfD-Land ist."

So stimmungsvoll der Abend im Constanzer Wirthaus mit Live-Musik von Alex Behning begann, so traurig endete er. Schnell war der Raum geleert – und draußen goss es in Strömen. (aks)