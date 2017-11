Konstanz Der Konstanzer Konzilspreis hat eine klare Botschaft: Lasst uns etwas für Europa tun!

Bekenntnis zur und Auftrag an die Jugend: Bei der Verleihung des Konzilspreis am Sonntagabend fehlte es nicht an klaren Worten. Preisträger Peter Klasvogt sagte, warum Reden nicht ausrecht. Und Kardinal Reinhard Marx warnte vor Erstarrung und Überheblichkeit.

500 Gäste, zwei gefeierte Redner, ein starkes Signal für die Zukunft Europas und ein rundum gelungener Festakt: Konstanz ist die in die Festwoche zum Höhepunkt des Konziljubiläums gestartet. Die Verleihung des Konstanzer Konzilspreises für Europäische Begegnungen und Dialog an Prälat Peter Klasvogt wurde zu einem Abend vieler Bekenntnisse zur europäischen Idee und zu einer Bühne für Jugendliche aus den Partnerstädten Konstanz, Fontainebleau, Lodi, Richmond und Tabor. Sie stellten konkrete Ideen vor, wie Städtepartnerschaften neu belebt werden könnten. Auch in den Vorträgen von Peter Klasvogt und dem diesjährigen Preispaten, Kardinal Reinhard Marx, wurde deutlich: Dreh- und Angelpunkt sind die Begegnungen von Menschen und das gemeinsame Engagement für soziale Fragen.

Viele Gäste der Preisverleihung sprachen am Sonntag nach den knapp zwei Stunden am historisch so passenden Schauplatz Konzilsgebäude von einem Abend, wie man ihn in Konstanz nur selten erlebt. Auch OB Uli Burchardt und das Team der Konzilstadt um Ruth Bader waren begeistert, dass von der Feier so viel Zutrauen in die Jugend und ein Auftrag auch an nachfolgende Generationen ausging. Nicht nur die rund 100 jungen Leute aus den fünf Partnerstädten, die sich beim Europakonzil engagiert hatten, trugen dazu bei. Auch die Initiativen des Preisträgers zielen vor allem darauf ab, junge Menschen zu Botschaftern Europas zu machen. Unter dem Namen "Socio movens" bringen sie zum Beispiel in Ostmitteleuropa Projektgruppen von Schülern zusammen, die in tätiger Arbeit mit Benachteiligten wie Straßenkindern, Sinti und Roma, Behinderten und Altern ein Stück Solidarität lernen.

Burchardt sagte, mit der Auswahl des Preisträgers durch den Vorsitzenden der Deutschen wie der Europäischen Bischofskonferenz Kardinal Reinhard Marx, mit dem Profil von Preisträger Prälat Peter Klasvogt und mit dem Europakonzil habe sich erneut gezeigt, dass das Konziljubiläum für nichts mehr stehe als für Begegnung, Dialog und Impuls. Damit werde auch der Auftrag von Reinhard Marx eingelöst: "Es ist wieder einmal an der Zeit, über Europa zu sprechen; es ist wieder einmal an der Zeit, sich für Europa zu engagieren." Und an dem sichtlich von dem Abend beeindruckten Preisträger Peter Klasvogt lag es, den Appell ganz konkret zu machen: "Was Europa braucht, ist ein Aufbruch der Jugend."

Welche Botschaften vom Konzilspreis 2017 ausgehen

Zum zweiten Mal wurde der „Konstanzer Konzilspreis. Preis für Europäische Begegnungen und Dialog“ verliehen. Einige Aussagen von der Verleihung am Sonntagabend: