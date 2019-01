Die Zahlung an Carsten Manz ist einer von Dutzenden Einzelfällen, die von der Hochschule auf Weisung des Wissenschaftsministeriums Baden-Württemberg geprüft werden mussten. Bei der Summe von 3689 Euro an Manz handelt es sich um eine fehlerhafte "Vergabe eines besonderen Leitungsbezugs an den Präsidenten". Dies geht aus einem Sachstandsbericht des Ministeriums hervor, der dem SÜDKURIER vorliegt.

Ein Sprecher von Ministerin Theresia Bauer (Grüne) verweist auf "personaldatenschutzrechtlich sensible Informationen, zu denen wir uns nicht äußern können." Dem Präsidium der HTWG ist der Sachstandsbericht des Ministeriums bisher nicht bekannt, erklärt Pressperecher Adrian Ciupuliga.

