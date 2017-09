Konstanz Der Konstanzer Fuchshof verkauft jetzt seinen eigenen Gin

Benjamin Fuchs brennt die Wacholder-Spirituose auf dem Familienhof in Oberdorf. Neue Anforderungen erfordern neue Ideen. Gin vom Bodensee wurde in jüngerer Vergangenheit schon öfter ausgezeichnet

Wer heutzutage Geschäfte machen möchte, der darf den Zug der Zeit nicht verpassen, das Alteingesessene nicht vergessen, doch die neuesten Trends nicht übersehen. "Gin ist seit ein paar Jahren eine große Nummer", erzählt Benjamin Fuchs. "Darin steckt eine große Dynamik und da habe ich mir gedacht: Was andere können, das kann ich doch auch versuchen." Das war im Herbst des vergangenen Jahres. Der junge Mann absolvierte gerade einen Kurs zum Edelbrandsommelier, um im heimischen Fuchshof die hauseigenen Brände für Kunden und Gäste besser darstellen zu können. "Meine Abschlussarbeit behandelte Gin", sagt er. "Da war denn die Idee geboren."

Also machte er sich an die Arbeit, tüftelte, versuchte, schmeckte ab – und irgendwann war dann der Dry Fox Gin vom Fuchshof geboren. Eine Konstanzer Agentur entwickelte das Logo. "Ich hatte mir erhofft, dass der Gin gut läuft im Hofladen", erzählt Benjamin Fuchs, "doch dass er so gut läuft – damit hätte ich nie gerechnet." Anfangs ging im Schnitt eine Flasche pro Tag über den Oberdorfer Ladentisch, die erste Charge von 120 Litern ging bis Juli komplett weg, die zweite Charge mit 200 Litern ist derzeit im Verkauf. "Im Moment sind noch sehr viele Touristen unterwegs und für die ist das natürlich ein schönes Mitbringsel vom Bodensee." Da für das Brennen von Gin bereits versteuerter Alkohol benötigt und daher gekauft werden muss, bestehen keine Mengenbeschränkungen. Bei Obstbränden, die durch Gärung ihren Alkoholgehalt bekommen, fällt Branntweinsteuer an.

Grundsätzlich wird zwischen zwei Arten von Gin unterschieden: Gin und destillierter Gin, jeweils mit Wacholdergeschmack – diese Spirituose wird durch das Aromatisieren von Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs mit Wacholder gewonnen. Der Mindestalkoholgehalt beträgt 37,5 Prozent. Bei der Herstellung dürfen noch weitere natürlich oder naturidentische Aromastoffe verwendet werden – wobei der Wacholdergeschmack „vorherrschend bleiben muss", wie es in der Verordnung heißt.

Der destillierte Gin wird im Gegensatz dazu nochmals destilliert, nachdem man Ethylalkohol mit Wacholder und weiteren Aromastoffen aromatisiert hat. Benjamin Fuchs brennt Gin. "Wichtig ist aber in der Tat, dass Wacholder überwiegt", sagt er. "Der Alkohol wird also in Wacholder und 20 weiteren Zutaten, die beim Gin Botanicals heißen, eingelegt und gebrannt." Beim Dry Fox Gin sind das heimische Kräuter, Zitrusfrüchte und Obst aus eigenem Anbau. Der dadurch aromatisierte Alkohol wird im Kupferkessel im Wasserbad erhitzt und verdampft bei 78,8 Grad. Dadurch trennt sich Alkohol vom Wasser. Über eine Leitung kommt der verdampfte Alkohol im Destillationsvorgang in einen Kühler neben dem Kessel, wo er kondensiert – so wird der Gin gewonnen.

Guter Gin vom Bodensee hat schon fast eine Tradition. Christoph Keller von der Stählemühle in Eigeltingen produziert den weltberühmten Monkey 47 im Auftrag der Black Forest Distillers des Stuttgarter Unternehmers Alexander Stein in Loßburg im Schwarzwald. Der Gin wird in der Stählemühle handdestilliert und vom Schwarzwald aus in 17 Länder vertrieben.

Verkauf ab Hof gibt es in der Stählemühle jedoch nicht. Spirituosenkonzern Pernod Ricard hat 2016 einen Mehrheitsanteil an der deutschen Brennerei Black Forest Distillers. Nach Angaben der Brennerei hat der Gin 47 pflanzliche Zutaten – daher der Name Monkey 47. Engländer staunten nicht schlecht, als die Jury des International Wine & Spirit Competition 2011 bei einer Blindverkostung von 337 Gin-Proben erklärte: der weltbeste Gin kommt aus dem Schwarzwald. Die Prämierung des Monkey 47 mit dem World Spirits Award in Gold fand in der Gin-Hochburg London statt.

Martin Steinhauser aus Kressbronn gewann 2011 in London für seinen hausgemachten „See Gin“ die weltweit höchste Auszeichnung in der Kategorie London-Dry Gin. Und auch Edelbrände Senft aus Salem stellt seinen eigenen Gin her. Benjamin Fuchs vom Oberdorfer Fuchshof ist mit dem Dry Fox Gin in bester Gesellschaft.

Was ist Gin?

Gin ist ein Wacholderschnaps mit mindestens 37,5 Prozent Alkohol. Im Gin können bis zu 120 Botanicals stecken. Botanicals sind Kräuter, Gewürze und andere pflanzliche Zutaten, die jedem Gin seinen individuellen, charakteristischen Geschmack verleihen. Wacholder, der Namensgeber des Gin ist, muss die dominante Geschmackskomponente sein. Wacholderbeeren, Englisch „juniper berries“, bestimmen das Grundaroma der Ginsorten.