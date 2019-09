Meinung vor 59 Minuten

Der Kauf des Maxx-e-motion-Grundstück wirkt sich auch auf die Zukunftsplanung für das Bodenseeforum aus

Ursprünglich sollte der Gemeinderat noch vor der Sommerpause über die Zukunft des Tagungsstandorts Konstanz samt Betriebsform des Bodenseeforums entscheiden. Da das neu gewählte Gremium nicht rechtzeitig zusammengekommen ist, wurde der Beschluss vertagt. Bis zum neuen Termin wird klar sein, was sich der neue Maxx-e-motion-Investor an der Reichenaustraße vorstellt. Ein Glücksfall in Sachen Planungssicherheit.