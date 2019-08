„Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein. Weil sie eines im Leben können. Füreinander da zu sein.“ Als Franz Beckenbauer dieses Lied 1966 sang, waren die Protagonisten dieser Geschichte noch voll im Berufsleben. Heute sind sie längst in Rente und pflegen ihre Freundschaften. Hans-Joachim Pfeffer, Robert Kolb, Peter Reiher, Paul Seeberger, Burkhard von Sondern und Pius Scherer gehören zum harten Kern. Karin Schwörer ist ein gern gesehener regelmäßiger Gast in der Runde – als einzige Frau, die zudem deutlich jünger ist.

Freitags geht‘s zum Fritz

Im urigen Weinkeller Fritz in der Niederburg treffen sich die Herren gehobeneren Alters regelmäßig. Der Jüngste ist 79 Jahre alt, der Älteste zählt 94 Lenze. Eine illustre Gesellschaft, die viel zu erzählen hat. Jeden zweiten Freitag um 11 Uhr gehen die Altvorderen der Stadt hinab in den historischen Keller, um beim Viertele über Gott und die Welt zu philosophieren. Die meisten kennen sich seit vielen Jahrzehnten. Architekten, Unternehmer, Einzelhändler – die Berufe der Herren waren so interessant wie vielseitig. Sie haben lange Zeit das öffentliche Leben in Konstanz mitbestimmt, waren in der Fasnacht, bei Sportvereinen oder Festen aktiv eingebunden. Der eine oder andere kommt nicht mehr zum Stammtisch. Bei Beerdigungen stehen die Freunde dann zusammen und trauern um alte Kameraden, mit denen sie so viel erlebt haben.

Dieses Bild vom Stammtisch entstand im Frühjahr 2017. Von links: Peter Reiher, Paul Seeberger, Burghard von Sondern, Peter Kolb und Hans-Joachim Pfeffer. | Bild: Oliver Hanser

Nun kommt ein Ausflug auf den See ins Spiel. Vergangene Woche, so der Plan, wollten die Herren mit einem Boot von Konstanz nach Allensbach fahren, um dort gemeinsam zu grillen. Schon im Frühling war die Idee geboren. Die Vorfreude wuchs von Stammtisch zu Stammtisch. Die Nachricht vor wenigen Wochen, dass ein Stammtischbruder schwer erkrankt sei, operiert werden müsste und nicht würde kommen können, traf sie in Mark und Bein. Ohne ihn, so der Tenor, ohne ihn sei der Spaßfaktor deutlich geringer. Doch schnell war eine alternative Idee geboren. Was, wenn wir die Ehefrau des Erkrankten mitnehmen? Und den Sohn, der zu Besuch in Konstanz verweilt? Ablenkung tut in diesen schweren Stunden gut. Das Gefühl, unter echten Freunden zu sein, ebenfalls. Gesagt, getan.

Etwas Ablenkung in der schwierigen Zeit

Ein Abgeordneter des Stammtisches ging schnurstracks vom Weinkeller Fritz ins Krankenhaus, um den Freund zu fragen, ob das in Ordnung ginge. „Nehmet se bittschön mit. So kummt se unter d‘Leut“, lautete die Antwort. Eine weitere Ehefrau stieg ebenfalls mit an Bord, um der Freundin Kraft zu geben in der emotional bewegenden Zeit. Und so kam es, dass sechs Menschen gehobeneren Alters von Konstanz nach Allensbach fuhren, um dort auf das Wohl des Stammtischbruders ein kühles Viertele zu trinken und ein gegrilltes Steak zu essen. Ehefrau und Sohn des Patienten hatten ein paar vergnügliche Stunden und etwas Ablenkung. Gute Freunde kann niemand trennen.