In der kommenden Woche (31. Oktober und 1. November) wird der Film im Rahmen der Biberacher Filmfestspiele gezeigt. Der aus Konstanz stammende Regisseur Wolfsperger thematisiert darin – mit satirischen Seitenhieben versehen – die Schließung des einstigen Filmpalasts auf der Marktstätte und dessen neue Nutzung als Drogeriemarkt. Begleitet wurde dies durch Bürgerproteste.

Als Gegenpole zu den im Film mehrheitlich zitierten Befürwortern für den Erhalt des Kinos – darunter Schauspielerin Eva Mattes oder Theater-Intendant Christoph Nix -, wählt Wolfsperger Oberbürgermeister Uli Burchardt und Kulturausschuss-Mitglied Marcus Nabholz. Filmkritiker Tilmann Gangloff erlebte insbesondere die Darstellung Burchardts als polemisch.

Kino So erzählt Regisseur Douglas Wolfsperger das Ende des Konstanzer Scala-Kinos Das könnte Sie auch interessieren

Unter anderem zitiere der Regisseur eine Passage aus dem Buch "Ausgegeizt", das der heutige OB vor seiner Wahl schrieb: "Zerstören wir nicht, was da ist, sonst bleibt uns am Ende nur Sand, der zwischen unseren Fingern zerrinnt." Nicht zu Wort und auch nicht namentlich genannt wird Hans-Detlef Rabe als früherer Betreiber des Scala-Filmpalasts. Der bundesweite Kinostart des Films ist laut Douglas Wolfsperger für den 21. März 2019 anvisiert. Um diese Zeit dürfte er auch zum ersten Mal in Konstanz zu sehen sein – die Premiere dort findet im Stadttheater statt.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein