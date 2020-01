Große Herausforderungen hat der lokale Einzelhandel zu meistern, gerade in Konstanz. Die inhabergeführten Fachgeschäfte müssen nicht nur der Online-Konkurrenz Paroli bieten, sondern sich auch im Wettbewerb der Städte behaupten. Mit der Eröffnung des Cano in Singen, Zalando in Konstanz, der Einführung der Bagatellgrenze und den Folgen des Ausrufens des Klimanotstands ist der Konstanzer Handel gefordert, sich mittels gezielter Maßnahmen nicht nur zu behaupten, sondern auch klar zu positionieren.

Die Einzelhändlervereinigung Treffpunkt Konstanz, die sich von einer reinen Werbegemeinschaft längst zur Interessensgemeinschaft und zu einem politischen Sprachrohr entwickelt hat, hat die Zeichen der Zeit erkannt und handelt. „Wir haben konkrete Maßnahmen geplant“, sagt Vorstandsmitglied Peter Kolb und verspricht: „Wir lassen Taten folgen.“

Der Einzelhandel muss sich verändern

Lediglich Ware zu präsentieren, reicht nicht aus. „Das wäre zu kurz gesprungen, denn wir leben in einer sich schnell wandelnden Zeit“, sagt Kolb. Die Einzelhändler seien gefordert, nicht nur zeitgemäße Warenpräsentation und Serviceleistungen zu bieten, sondern auch Inspirationen und Erlebnisqualitäten zu erschaffen. Handel und Gastronomie sieht Kolb in einem Boot. „Wir müssen die Leute begeistern, aus Gästen Freunde und aus Kunden Fans machen“, so Peter Kolb.

Er selbst hat in seinem Sporthaus ein professionelles, von einem Konstanzer Barista betriebenes Café etabliert und kooperiert wie viele weitere Händler mit einem Fahrradkurier, um den Kunden sowohl Aufenthaltsqualität, als auch bequemen, ökologisch sinnvollen Lieferservice zu bieten. Dies sind lediglich zwei Beispiele, wie die Konstanzer Einzelhändler Mehrwert bieten und sich vom Online-Handel absetzen können.

„Der Augenkontakt ist uns wichtig“, stellt der Treffpunkt-Vorsitzende Daniel Hölzle fest. „Wir geben den Kunden persönlich Tipps und Empfehlungen, die wir auch vertreten müssen. Persönlicher Kontakt und Vertrauen, das geht nur im stationären Handel.“

Der Einzelhandel trägt maßgeblich zum Stadtbild bei

Natürlich ist der Treffpunkt auch online präsent. Mit Marken- und Geschäftssuchfunktion nutzt der Verein die Schaufensterfunktion des Internets, damit sich die Kunden vorab über die gebotene Vielfalt in der Stadt informieren können. Der Fokus liegt aber darauf, die Kunden zum Stadtbummel zu verlocken, und zwar nicht nur aus Eigeninteresse, wie die beiden Vorstandsmitglieder betonen.

Als Konstanzer Unternehmer „haben wir vielschichtige Aufgaben in der Gesellschaft und tragen soziale Verantwortung, und zwar nicht für unsere Mitarbeiter“, sagt Peter Kolb. „Wir sind Teil der Stadt und wollen unseren Beitrag leisten, damit sie lebenswert bleibt“, sagt Daniel Hölzle, der wie Kolb in Konstanz geboren ist und dort lebt und arbeitet.

Einzelhandel hilft dem Klimaschutz

„Online-Handel ist ökologischer Wahnsinn“, sagt Peter Kolb in aller Deutlichkeit. „In die Geschäfte werden hunderte Waren mit einer Lieferung gebracht. Das ist wesentlich umweltfreundlicher, als hunderte Einzelpäckchen zu den Kunden zu liefern“, schildert Daniel Hölzle. Das Gros der Geschäfte habe sich bereits konzeptionell verändert und leiste in den eigenen Unternehmen beispielhaft Beiträge zum Klimaschutz, was künftig noch intensiviert werden würde, so Kolb.

Zudem gelte es, den Kunden die Tragweite ihres Handels deutlich zu machen. Fehle der Umsatz im stationären Handel, würde eine Negativspirale ausgelöst. „Investitionen, gerade auch in den Klimaschutz, könnten sich die Händler dann nicht mehr leisten“, so Kolb, der auch die Themen möglicher Entlassungen bis hin zu Geschäftsschließungen und Leerstände in der Konstanzer Innenstadt anreißt. So weit will der Treffpunkt es nicht kommen lassen.

Treffpunkt Konstanz fordert die Politi

Peter Kolb fordert allerdings: „Es ist die Aufgabe der großen Politik, für Wettbewerbsgleichheit zu sorgen“, wobei er auf die „großen Konzerne, die in Deutschland keine Steuern zahlen“, abzielt. „Die Bundespolitik muss hier regulierend eingreifen, denn wenn die Politik versagt, dann haben wir aussterbende Innenstädte.“

„Wir haben auch eine Erwartungshaltung gegenüber Stadtverwaltung und Politik. Die Wirtschaft kann sich nur entwickeln, wenn die Rahmenbedingungen stimmen“, sagt Peter Kolb, der Konstanz-spezifisch mit „Erreichbarkeit und Willkommenskultur“ zwei Stichworte gibt. Mit Willkommenskultur meint er, dass Einwohner und Gäste gleichermaßen behandelt werden. Vor allem dürften „die Konstanzer auch stolz auf ihre eigene Stadt sein“, findet Daniel Hölzle.

Die Interessengemeinschaft hat große Pläne für 2020

Im kommenden Jahr will sich der Treffpunkt vielfältig engagieren, sowohl auf politischer Ebene, aber auch mit konkreten Aktionen das Engagement der Einzelhändler unübersehbar in den Vordergrund rücken und die Kunden sensibilisieren. Auch was die Klimaschutzmaßnahmen anbelange, „werden wir mit unseren Taten Vorbild sein, denn mit konkreten Maßnahmen werden wir einen großen Beitrag leisten“, sagt Kolb. „Man wird von uns im Jahr 2020 hören und sehen.“