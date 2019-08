Wollmatingen sei ein Stück vom Paradies, führe aber ein stiefkindliches Dasein.

„Der Durchschnittsbürger kennt Wollmatingen nur vom Durchfahren“, stellt Werner Kessler fest.

Die meisten nähmen nur den Verkehr und die Neubauten wahr. Dabei gäbe es so viele wunderschöne, idyllische Orte.

„Wenn man bei uns im Garten ist, dann wirkt es, als sei man mitten auf dem Land“, erläutert Sandra Fuchs und fügt an: „Die Landruhe kann man auch mal teilen.“

Genau das haben einige Wollmatinger jetzt vor, denn sie veranstalten am 5. Oktober eine Genießer-Tour, die zu kleinen Oasen führt, wo die Gäste unter dem Motto „Alles is(s)t Kartoffel“ zusätzlich kulinarische Freuden erwarten.

Auf die ungewöhnliche Idee für diese Privat-Initiative kam Kilian Stadelhofer, einer der Ur-Wollmatinger, die darauf bedacht sind, den Stadtteil zu beleben.

„In Tauberbischofsheim habe ich so etwas Ähnliches mal mitgemacht. Es war eine wunderschöne Nacht“, erinnert er sich. Er befand: „So etwas könnte man auch hier umsetzen – mit den richtigen Leuten.“

Von Kartoffel-Sushi bis Kartoffel-Weckle reicht die kulinarische Vielfalt bei der ersten Genießer-Tour am 5. Oktober durch Wollmatingen unter dem Motto „Alles i(s)st Kartoffel“. | Bild: Scherrer, Aurelia

Die hat er mit Sandra Fuchs, Werner Kessler, Frank Stadelhofer sowie Corinna und Bernhard Renz rasch gefunden. Alle waren begeistert von der Idee und sofort bereit, in ihren Privatgärten zu einem kleinen Fest einzuladen.

„Wollmatingen Backstage“, formuliert Renz. „Schlemmen, bummeln, erleben und den Naherholungsort Wollmatingen kennenlernen“ sei das Ziel. Werner Kessler meint: „Sowas gab es bislang bei uns noch nicht.“

Das Konzept sei sehr einfach, stellt Kilian Stadelhofer fest und skizziert: „Die Gästezahl ist auf 200 begrenzt. Am 5. Oktober um 18.30 Uhr fällt auf der Wollmatinger Hochstatt der Startschuss. Dort werden alle Gäste mit einem Apéro willkommen geheißen.“

Die Besucher würden alsdann in fünf Gruppen aufgeteilt und wechselten im Verlauf des Abends die insgesamt fünf Privatstationen.

Wie die Gruppen zu den Gärten gelangen? „Dafür gibt es die Winkel-Finder“, schmunzelt Sandra Fuchs. Daniel Groß, Historiker und mittlerweile Gemeinderat, der in der Gruppe bereits als heimlicher Ortsvorsteher von Wollmatingen gehandelt wird, ist einer der Winkel-Finder.

„Unser Job ist es, die Winkel zu finden, und die jeweilige Gruppe pünktlich von einer Station zur nächsten zu bringen.“ Ein ambitioniertes Unterfangen, denn 50 Minuten Fest-Aufenthalt und zehn Minuten Fußmarsch sind kalkuliert.

Das könnte knapp werden, denn Daniel Groß sagt schon jetzt: „Ich kann an jeder Ecke was erzählen.“ Auch Bernhard Renz ist überzeugt: „Das wird eine knackige Tour.“

Mit einem schelmischen Augenzwinkern meint er: „Von der Hochstatt bis zu den Vogesen, das ist eine Wegstrecke von 2.8563 Kilometern.“ Schließlich träfen sich alle Teilnehmer letztlich um Mitternacht an einer Überraschungsstation irgendwo in den „Wollmatinger Bergen“.

Die Gastgeber sind schon sehr gespannt, wie ihr Pilotprojekt angenommen wird.

„Ein bisschen Nackenkräuseln ist schon dabei, ob es wuppt“, meint Werner Kessler. Alle Beteiligten haben sich schon viele Gedanken gemacht, welche Gaumenfreuden sie den Gästen offerieren werden.

Die Genießer-Tour Die Aktion Eine Wollmatinger Privat-Initiative veranstaltet am 5. Oktober ab 18.30 Uhr eine Genießer-Tour durch Wollmatingen. Der Eröffnungs-Apéro findet auf der Hochstatt statt. Die Gäste, die Personenzahl ist auf 200 Besucher begrenzt, werden an fünf Stationen in Privatgärten zu einem kleinen Fest unter dem Motto „Alles i(s)st Kartoffel“ eingeladen. Um Mitternacht treffen sich alle Teilnehmer zum Abschluss an einer sechsten Überraschungsstation. Karten kosten 45 Euro und sind beim Wollmatinger Dorffest vom 30. August bis 1. September am Stand der Ur-Wollmatinger sowie am Kiosk in der Radolfzeller Straße 21a erhältlich.

Fest steht lediglich, dass die Kartoffel mottogetreu in den kulinarischen Mittelpunkt gerückt wird. „Der Erdöpfel“, beginnt Daniel Groß seine historische Ausführung, die sich natürlich nicht nur auf Friedrich den Großen und seinen ersten, 1746 erlassenen Kartoffelbefehl beschränkt, denn: „Bereits 1770 gab es die ersten Erdöpfel in Wollmatingen“, stellt Groß fest.

Woher er das weiß? Das Datum sei aktenkundig, da drei Personen des Kartoffeldiebstahls bezichtigt wurden. Kartoffeldiebstahl oder Mundraub werde es am 5. Oktober in Wollmatingen nicht geben, sind die Veranstalter überzeugt, denn schließlich werden an jeder Station etwas Speisen und Getränke offeriert.