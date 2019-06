Überraschend verlässt Peter Gessler das Konstanzer Klinikum. Bisher war der 56-Jährige Chefarzt der dortigen Klinik für Kinder und Jugendliche.

Mitarbeiter der Kinderklinik machen sich Sorgen darüber, wie es weitergehen soll mit der Kinderklinik. Ist möglicherweise geplant, dass der Chefarzt der Kinderklinik Singen die Leitung der Konstanzer Kinderklinik mit übernimmt? Der Gesundheitsverbund (GLKN) umfasst die Krankenhäuser im Landkreis (GLKN), lediglich in Singen und Konstanz gibt es Kinderkliniken, deshalb wäre diese Lösung zumindest denkbar.

Die andere Möglichkeit ist, dass die Leitung der Kinderklinik in Konstanz nachbesetzt wird.

Medizinische Fachkräfte sind nicht leicht zu finden

Mitarbeiter des Konstanzer Klinikums haben auch die Befürchtung, dass die Kinderklinik in der größten Stadt im Landkreis geschwächt werden könnte, wenn sie keine eigene Leitung bekommen sollte. Die Befürchtung ist nicht ganz unbegründet: Es herrscht Mangel an medizinischen Fachkräften, nicht nur in der Schweiz. Das Spital Thurgau schreibt in der Meldung deutlich, dass es mit dem Engagement von Gessler nun gelungen sei, die Pädiatrie in der Ostschweiz zu stärken.

Unklar ist auch, wer über eine mögliche Nachbesetzung der Klinikleitung entscheiden wird: die bisherigen Geschäftsführer des Gesundheitsverbunds, Peter Fischer und Rainer Ott, oder beide im Verbund mit dem neuen Geschäftsführer, Bernd Sieber, der seine Tätigkeit offiziell zum 1. Januar 2020 aufnehmen wird.

Wir recherchieren in dieser Sache weiter. Wie es an der Konstanzer Kinderklinik weiter geht, werden wir in Kürze berichten.