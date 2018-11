von Oliver Hanser

So kennen es die Konstanzer: Das Schnetztor am südlichen Ende der Altstadt.

Schnetztor in Konstanz 2018 Foto: Oiver Hanser | Bild: Oliver Hanser

Eigentlich ist es ein städtisches Gebäude. Seit vielen Jahrzehnten haben es jedoch viele Konstanzer als Heimat der Blätzlebuebe-Zunft im Kopf. Die Narrenzunft kümmert sich als Mieter um die Pflege des früheren Stadttors. Eine Hinweistafel erklärt die historische Bedeutung des Gebäudes.

Bild: Oliver Hanser

Laut Stadtverwaltung haben die Blätzlebuebe mit personellem und finanziellem Einsatz „im Inneren die heutige Nutzung erst möglich gemacht“. Auch habe die Schnetztor-Initiative bewirkt, dass der Turm vom Land Baden-Württemberg als erstes Konstanzer Bauwerk zum Baudenkmal von nationaler Bedeutung eingestuft worden sei.

Doch wie sieht es eigentlich von drinnen aus? Aktive Fasnachter haben das Domizil der Blätzlebuebe vielleicht schon betreten, aber der Durchschnitts-Konstanzer ist vermutlich bisher nur unter dem Torbogen hindurchgegangen. Also haben wir Zunftmeister Andreas Kaltenbach gebeten, uns einmal mit der Kamera ins Innere zu führen.

Über eine Holztreppe geht es nach oben.

Bild: Oliver Hanser

Andreas Kaltenbach schließt uns die Tür auf.

Bild: Oliver Hanser

Die Zunftstube ist, wenn man so will, das fasnächtliche Herz des Gebäudes im ersten Stockwerk. An der Wand ist das ehemalige Uhrwerk aus dem 16. Jahrhundert angebracht, das einst die Uhr am Turm antrieb - heute dient das Werk nur noch zur Dekoration.

Bild: Oliver Hanser

Im nächsten Stockwerk befinden sich eine Küche und Toiletten.

Bild: Oliver Hanser

Nach 40 Jahren wurden sie jüngst saniert, die Kosten dafür betragen 21.000 Euro. Der Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderates steuerte ein Drittel der Summe bei, um den langjährigen Einsatzes des Vereins für das Gebäude zu würdigen.

Bild: Oliver Hanser

Das dritte Geschoss beherbergt ein kleines Museum.

Bild: Oliver Hanser

Noch eine Treppe weiter nach oben, und wir stehen in der Türmerwohnung. Hier wohnte in früheren Jahrhunderten der Turmwächter.

Bild: Oliver Hanser

Bild: Oliver Hanser

In einem der drei Räume dieser Wohnung ist die Stube des Narrenrats untergebracht.

Bild: Oliver Hanser

Im Grillstüble ist eine imposante Feuerstelle zu sehen.

Bild: Oliver Hanser

Nach dem Rundgang verlassen wir das Schnetztor in Richtung Innenstadt – von hier aus lassen sich gut das Fachwerk und der Glockenturm betrachten. Hier hing in finsteren Jahrhunderten eine Stundenglocke, die Verurteilten auf dem Weg zur Hinrichtung läutete, Jan Hus zum Beispiel, der unweit des Tores auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde.

Bild: Oliver Hanser

Gut, dass diese Zeiten vorbei sind. Heute wird der Turm alljährlich zu einem zentralen Ort der Konstanzer Fasnacht. Und auf der Dachspitze dreht sich passend dazu der "Wetter-Blätz".

Bild: Oliver Hanser

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein

vor 1 Stunde im Ressort Aktualisiertim Ressort Konstanz

(Text: Sebastian Pantel, Benjamin Brumm)