Konstanz Der Bahnhof Konstanz wird erst 2021 barrierefrei sein, zwei Jahre später als geplant

Hiobsbotschaft für Senioren, Eltern mit Kinderwagen, Reisende mit schwerem Gepäck und Behinderte: Der Bahnhof Konstanz wird erst 2021 barrierefrei sein, zwei Jahre später als geplant.

Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn verkündete die schlechte Nachricht am Donnerstagnachmittag den Kommunalpolitikern. Ihm zufolge hat die Bahn keinen Anbieter gefunden, der die schon 2009 zugesagte Bahnsteigerhöhung im Budgetrahmen unsetzt. Die zwei Aufzüge an der engen Unterführung sollten aber 2018 gebaut werden, sagte er. Die Bahn, von SÜDKURIER bereits am Dienstag zu einer Stellungnahme zu dem Thema aufgefordert, verweigert bisher eine Antwort zu den Verzögerungen.

