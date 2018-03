Konstanz Denkmalschutz: Lust und Last für Bauherren

Denkmalschutz: Lust und Last für Bauherren

Wenn das Amt beim Umbau kräftig mitredet und Auflagen macht: Gelegentlich landet ein Streit auch mal vor Gericht, wie ein Konstanzer Fall gezeigt hat. So intensiv ist der Streit über Denkmalschutz nicht immer. Aus Frust über Auflagen kann auch Freude werden, wie Beispiele aufzeigen.

Joachim Filleböck würde im Zweifel wieder vor Gericht ziehen. Der Rechtsstreit gegen die Stadt Konstanz sei der richtige Weg gewesen, um zu einem guten Ergebnis zu kommen. Aus Frust ist bei Filleböck allerdings so etwas wie Lust geworden. Lust auf den Erhalt eines historischen Gebäudes. Der Denkmalschutz – für die einen wie ein Fluch, für die anderen wie ein Segen.

Auch Denkmalschutz verpflichtet

Eigentum verpflichtet, Denkmalschutz verpflichtet, und Fluch deshalb, wenn beim Umbau "jemand drein redet", umreißt es Christian Ulmer. Jemand ist in diesem Fall die Denkmalschutzbehörde bei der Stadt Konstanz. Als Ulmer sein Elternhaus in der Altstadt umbauen wollte, um mit seiner Familie einzuziehen, sorgten die Auflagen des Amts für Verdruss.

Bis erst einmal fachmännisch analysiert war, welche bautechnischen Möglichkeiten das Gebäude aus dem Jahr 1319 bietet und zulässt, war viel Geld weg. Aus finsterer Miene wurde eine heitere. Christian Ulmer hat im Laufe der Zeit unter Mithilfe des Architekten und der Denkmalschutzbehörde erkannt, welchen Schatz er da besitzt. Heute spricht er von Glück, das Haus nicht abgerissen zu haben.

Gesetz schreibt Instandhaltung vor

Wobei das Denkmalschutzgesetz des Landes das nicht vorsieht. Es schreibt die adäquate Instandhaltung eines gelisteten Gebäudes vor, Land und Kommunen sind zur finanziellen Unterstützung angehalten. Es geht auch anders, wie Joachim Filleböck aufgezeigt hat. Genauer gesagt war es die katholische Kirche in Konstanz, die er vertritt.

Sie hat einen fünf Jahre lang andauernden Streit vom Verwaltungsgericht in Freiburg klären lassen, das laut eigener Aussage selten solche Fälle auf den Tisch bekommt. Es urteilte: Ist eine Sanierung wirtschaftlich nicht zumutbar, darf das per Gesetz geschützte Denkmal zugunsten eines Neubaus abgerissen werden. Die Kirche wollte in dem Jahrhunderte alten Haus Wohnraum für ihre Mitarbeiter schaffen. 1,5 Millionen Euro sollte eine Sanierung kosten.

Kirche klagt gegen Stadt Konstanz

Die Pfarrei schaute nochmals auf ihre Konten, erhielt Zuschüsse und entschied sich doch für den Erhalt. Trotz der unter dem Strich stehenden 2,3 Millionen Euro. Joachim Filleböck spricht im Rückblick von einer guten Lösung. Und Christian Ulmer von einem veränderten Blick. In dem Fachwerkhaus hätten historische Kostbarkeiten geschlummert, die sich einem Laien nicht auf Anhieb zeigten. Aus den einst unterschiedlichen Zielen von Bauherr und Amt folgte laut Filleböck: "Wir haben Kompromisse gefunden. Ohne das Urteil würde das Haus heute nicht so dastehen, wie es das tut." Es habe auf beide Seiten eingewirkt. Allerdings hat nicht jeder Bauherr fünf Jahre Zeit, Geld und Geduld bis zu einem Kompromiss.

Ämter raten zur frühzeitigen Beteiligung

Der oberste Denkmalschützer in Konstanz, Frank Mienhardt, will frühzeitig involviert sein. Um böse Überraschungen zu vermeiden, wenn zu einem späten Zeitpunkt gesetzliche Auflagen einen Strich durch die Planungen machen. "Das schafft auch mal Frustration auf Eigentümerseite", sagt Mienhardt. Sehen manche Bauherrn seine Arbeit als Gängelei, versteht er sie als konstruktive Unterstützung.

Es gehe um eine Hilfestellung, "das Gebäude zu begreifen", um ein Gefühl für historische Qualitäten zu bekommen. 1250 Denkmäler und Anlagen hat Mienhardt in der Liste stehen, in einer Stadt mit der "vermutlich größten Dichte an denkmalgeschützten Gebäuden".

Beispiele im Landkreis: Reichenau und Gaienhofen

Heute haben die Denkmalschutzämter ein genaues Auge auf Bauvorhaben und Auflagen. "Die Hälfte der Bauherrn ist nicht angetan", sagt Renate Kunz. Sie ist eine von mehreren Baumeistern im Landkreis Konstanz und für den Denkmalschutz in kleineren Kommunen zuständig. "Meistens findet man einen Kompromiss", fügt sie hinzu; etwa wenn der Häuslebauer in Iznang beim Aushub des Kellers auf eine Pfahlbausiedlung stößt.

Dann sind die Denkmalschützer und Archäologen zur Stelle. Schwierig werde es, wenn Eigentümer am Haus etwas verändern, das nicht genehmigungspflichtig ist. Bekommt das Landratsamt Wind davon, sind Ärger und Diskussionen vorprogrammiert. Aber: "Es gibt viele Fälle, in denen Eigentümer mit viel Liebe restaurieren", beleuchtet Renate Kunz die andere Seite. In Gaienhofen das Hermann-Hesse- sowie das Otto-Dix-Haus – zwei herausragende Beispiele im Landkreis, ist Kunz der Auffassung. Und natürlich die Insel Reichenau als Unesco-Welterbe.

Mehr als 3000 geschützte Objekte

Ob große Anlagen oder kleine Häuser, im Landkreis gibt es über 3000 gebaute Zeitzeugen. Einer, der sich mit dem Erhalt ebenfalls auskennt, ist Architekt Martin Bächle. Er hat mit seiner Frau Karin Meid-Bächle denkmalgeschützte Gebäude im Auftrag von Eigentümern saniert, aber auch einem eigenen Gebäude in Konstanz vorbildlich, so ein Preisgericht, zu neuem Glanz verholfen.

Die Architekten legen bei ihrer Arbeit nach intensiver Bauforschung ein Augenmerk darauf, wesentliche historische Spuren zu erhalten und in der Restaurierung das Alte wie das Ergänzte ablesbar zu machen. Denn, so Martin Bächle: "Jedes historische Haus ist ein Geschenk, man muss es nur erkennen."

Nicht nur alte Gebäude sind geschützt