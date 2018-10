Die Erlösung kam am 7. November 1984. Bernd Kunkel darf in die Bundesrepublik ausreisen. Wenige Monate später lässt er sich in Konstanz nieder. Zwei Urkunden von diesem Tag hat der 70-Jährige noch heute. Eine bestätigt ihm amtlich besiegelt "die Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik".

Die zweite wirkt unscheinbar, eine kleine Notiz, mit Schreibmaschine ausgefüllt, Kunkel scheint auf dem Bild etwas gequält zu lächeln. Für ihn hatte das Dokument eine unermessliche Bedeutung. Es ist der Entlassungsschein aus der Haft der Staatssicherheit und bedeutete die Erfüllung einer lange ersehnten Hoffnung.

Als sogenannter Ossi ins Berchengebiet ziehen, wie war das?

"In den Westen zu gehen, wünschte ich mir schon als Jugendlicher", erinnert sich Kunkel. Der brandenburgische Dialekt klingt nach wie vor durch, obwohl Kunkel inzwischen seit mehr als 30 Jahren in Konstanz lebt.

Wie war das damals, Mitte der 80er-Jahre als Ossi ins Berchengebiet zu ziehen, in eine Wohnung der Wobak in der Brandenburgerstraße? "Problemlos, am Tag unserer Ankunft fand das Wollmatinger Dorffest statt, damit waren wir integriert", erinnert sich Bernd Kunkel mit einem Grinsen.

Heute, 2018, am Tag der Deutschen Einheit, blickt er auf die Jahre zurück, bevor es ihn nach Konstanz verschlug und er sich hier am See zum erfolgreichen Architekten mauserte.

Jugendweihe? Nein danke!

Seine Erziehung sei christlich geprägt gewesen, erzählt er. Die Jugendweihe – der ostdeutsche Gegenentwurf zur Konfirmation – ließ er aus. Später wird er sie auch für seine Töchter ablehnen. Einige Geschwister seiner Eltern flohen kurz vor dem Mauerbau im Sommer 1961 bereits nach Westdeutschland. Die Kunkels aber blieben in einem kleinen Ort nahe Cottbus.

Ein Antrag mit Folgen

Dort machte der heute 70-Jährige später sein Abitur, studierte Architektur in Weimar und fand schließlich eine Stelle im Büro für Stadtplanung in Frankfurt/Oder. Doch die Anstellung war endlich. Weil er am 1. Juli 1982 zum ersten Mal die Ausreise aus der DDR beantragte. Bei der Verwaltung zu arbeiten – und damit zum Geheimnisträger zu werden – und nicht am realen Sozialismus zu hängen: unvorstellbar für die Entscheider der DDR.

Den Töchtern den Umgang mit Waffen beibringen lassen? Unvorstellbar für die Kunkels

"Den Ausschlag für den Ausreiseantrag gab die Einführung des verpflichtenden Wehrkundeunterrichts an den Schulen", sagt Kunkel. Seine ältere Tochter hätte diese Entscheidung betroffen.

Im Ausreiseantrag an den DDR-Ministerrat schreiben Bernd und Heidemarie Kunkel: "Wir können und wollen nicht zulassen, dass unsere Kinder im Widerspruch zu unserer eigenen Überzeugung mit Waffen umzugehen lernen und militärische Übungen mit ihnen veranstaltet werden."

Bernd Kunkel mit seiner Tochter Gritt. | Bild: privat

Brief an Honecker: "Wir bitten um Ihr Verständnis"

Der Antrag wird mündlich abgelehnt. Die Kunkels schicken einen neuen und noch einen und noch einen. Eine Antwort bleibt aus. Zuletzt wenden sie sich an den Staatsratsvorsitzenden.

Der letzte Satz des eineinhalbseitigen Briefs an Erich Honecker liest sich mit heutigem Wissen wie eine naive Vorstellung über Recht und Unrecht: "Wir hoffen einfach nur auf Ihr Verständnis, dass auch stark abweichende Meinungen in einem demokratischen Staat möglich sind und beachtet werden sollten."

Was Bernd Kunkel nicht weiß und höchstens ahnt: Damit beginnen die Mühlen der Stasi zu mahlen. Fein säuberlich werden seine Kontakte in den Westen dokumentiert, die schließlich zur Verurteilung zu dreieinhalb Jahren Gefängnis wegen "landesverrätischer Agententätigkeit" führen würden.

Der Skat-Kumpel: Ein Spitzel der Stasi

Allen voran den Schriftwechsel zu einem Freund im westdeutschen Gummersbach, den Kunkel über die gemeinsame Leidenschaft für Handball kennenlernte, schauen sich die Stasi-Mitarbeiter genau an. Auch ein Schreiben an den "sehr geehrten Ministerpräsidenten von Bayern", Franz-Josef Strauß, mit der Bitte um Unterstützung wird als Affront gewertet.

"Als ich nach der Wende Einsicht in meine Akten nahm, wurden diese per Rollwagen hereingebracht und stapelten sich einen guten Meter hoch", erinnert sich Kunkel. "Es war eine unendliche Enttäuschung, dass ausgerechnet ein Skat-Kumpel, ein richtiger Freund, ein Spitzel war", sagt er.

Zum Verhängnis, so glaubt er heute, wurde ihm die Organisation einer Sitz-Demo vor dem Frankfurter Rathaus. "Kurz darauf fuhr die Stasi vor mit dem üblichen Satz: 'Begleiten Sie uns zur Klärung eines Sachverhalts.'" Denjenigen, der ihn damals als Beteiligten verraten hatte, raunte er Jahre später nur einmal zu: Du hast uns verpfiffen.

"Das war es, seither haben wir uns nicht mehr getroffen", sagt Bernd Kunkel.

Bei der Ausreise in die BRD rufen Mitgefangene nach ihren Frauen

Aus dem Sachverhalt wurde eine Verhaftung. Von Frankfurt/Oder über die Haftanstalten Cottbus und Brandenburg wurde Kunkel schließlich im Oktober 1984 nach Chemnitz gebracht. Nach mehr als einem Jahr Gefängnis und Trennung von Frau und Töchtern war für ihn endlich klar: "Du kommst frei, du wirst ausgeliefert, du darfst endlich hier weg."

Gemeinsam mit etwa 70 anderen ging es zunächst nach Gießen. "Die Leute riefen schon im Hof den Namen ihrer Frauen, 'Helga, bis du auch da?' fragte einer, daran erinnere ich mich bis heute", sagt Kunkel. Das Gefängnis im damaligen Karl-Marx-Stadt galt als letzte Station, bevor die DDR Gefangene in die BRD verkaufte.

Ein hartes Wort, doch nichts anderes als eine Ware war Kunkel damals für die Staatsmacht. Sie ließ sich den Freikauf teuer bezahlen, 40.000 Mark waren es im Fall von Bernd Kunkel. "Die Folge war, dass Leute teils wegen schlechter Witze von der Straße wegverhaftet wurden", sagt er.

Die heutige Ostalgie ärgert Bernd Kunkel

Dass – insbesondere jetzt, da sich die Deutsche Einheit jährt – Menschen die DDR nachträglich verklären und die sogenannte Ostalgie feiern, ärgert den 70-Jährigen: "Der Staat war am Ende, da gibt es nichts zu beschönigen, die Häuser sind ja von selbst zusammengefallen." Heute gehe es dem Großteil der Bevölkerung in den neuen Bundesländern eher besser als schlechter.

In vielen Gegenden seien tatsächlich die von Helmut Kohl heraufbeschworenen blühenden Landschaften entstanden. "Keiner muss heute mehr den Bleistift auf der Arbeit fallen lassen, weil er gehört hat, dass es irgendwo Bananen gibt; keiner muss Jahre auf ein Auto warten", fasst Bernd Kunkel zusammen.

Sieht er heute Rechtspopulisten, oder gar -extreme, in Chemnitz die berühmte Formel "Wir sind das Volk" rufen, werde ihm, der einst vor dem Frankfurter Rathaus mit Worten wie diesen gegen einen Unrechtsstaat protestierte und dessen Bruder wegen seiner Verhaftung nicht Medizin studieren durfte, regelrecht schlecht.

Nach einem Sommerurlaub in Konstanz stand fest: "Hier ist es so schön, da gehen wir nicht mehr weg"

Die ganz persönliche Wiedervereinigung der Familie Kunkel fand in Wuppertal statt. Kurz nach seiner Ausweisung aus der DDR, vier Tage vor Heiligabend 1984, konnten sich Bernd und Heidemarie Kunkel wieder in den Armen halten.

Warum es schließlich von Wuppertal nach Konstanz ging? Das liegt an einem Urlaub im Sommer 1985. "Ich kam nach Konstanz, sah die Stadt und sagte nur: Mensch, ist das schön hier, hier wollen wir bleiben." Wenige Wochen später lebten die Kunkels in der Brandenburgerstraße – und gingen bis heute nicht mehr dauerhaft aus Konstanz fort.

