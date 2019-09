Was will das Verkehrswendebündnis?

20 Prozent weniger Autoverkehr bis 2025, das wollen die Initiatoren erreichen. Bisher habe noch niemand dieses Ziel in konkrete Zahlen gefasst, sagen sie. Trotz aller Debatten über Ökologie und Klimapolitik sei der Autoverkehr in Konstanz immer nur angewachsen. Das müsse sich ändern. In absoluten Zahlen ausgedrückt: es müssen 7000 zugelassene Fahrzeuge weniger werden. Dies zu erreichen, sei für sie ein „Zwischenziel“, versichern Auhagen und Blattert.

Wie soll eine Reduzierung des Autoverkehrs erreicht werden?

Den Initiatoren ist die Verkehrspolitik der Stadtverwaltung zu zaghaft. Man habe einige Verbesserungen für Radfahrer und Fußgänger erreicht, das räumt Hendrik Auhagen ein, der seit 1980 bei den Grünen engagiert ist und sich auch auf Landesebene intensiv mit der Bahnpolitik beschäftigt hat. „Das ist aber alles nichts Neues“, sagt er. Im Masterplan Mobilität der Stadt sei das Ziel, den Autoverkehr zu reduzieren, angegeben, allerdings ohne Zeitangabe. Es brauche daher ein breites Bündnis, um Bewegung in das Vorhaben zu bringen.

Was hat die Stadt bisher getan?

Im Masterplan Mobilität 2020+ gibt die Stadtverwaltung tatsächlich ein ähnliches Ziel an. Bereits 2007 fasste der Gemeinderat darin das Ziel ins Auge, den individuellen Autoverkehr erheblich zu reduzieren: von 36 Prozent Anteil am Gesamtbinnenverkehr, jenem Verkehr also, der von Konstanzern verursacht wird, auf 25 Prozent. Das entspräche einer Reduzierung des Autobinnenverkehrs um 30 Prozent.

Bild: Steller, Jessica

Ein Zeitpunkt, bis wann das erreicht werden soll, ist nicht angegeben, allenfalls im Titel des Masterplans: 2020 plus. Ob und in welchem Maße dies gelungen ist, darüber aber hat die Verwaltung zwei Erhebungen veranlasst: eine im Jahr 2007, in der die Bürger zu ihrem Mobilitätsverhalten befragt wurden und eine weitere im Jahr 2018. Bei der jüngsten Erhebung wurden 3400 Haushalte befragt, die Zahlen sollen laut Angaben der Verwaltung aber erst im November vorliegen. Ob in der Zwischenzeit, also zwischen 2007 und 2018, Fortschritte erzielt wurden, ist unbekannt.

Man kann eine andere Zahl betrachten, die ein Indiz für die Entwicklung ist: Die Zahl der zugelassenen Pkw in Konstanz ist laut Angaben des statistischen Landesamts von 31 300 Autos im Jahr 2008 bis 2019 auf 36 000 gestiegen. Höchst wahrscheinlich ist also, dass der Autoverkehr in diesem Zeitraum zu- und nicht abgenommen hat.

Wie viele Autofahrer wären bereit, auf das eigene Fahrzeug zu verzichten?

Ansetzen möchte Hendrik Auhagen zum einen beim Autofahrer: „Etwa ein Fünftel der Autofahrer wären zu überzeugen, auf das Auto zu verzichten“, glaubt er, „sie sind keine fanatischen Fahrer und bereit, auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen“. Diese Gruppe stehe im Fokus der Bemühungen. Die Voraussetzung sei allerdings, dass der öffentliche Verkehr attraktiver werde. Dieser Schritt steht aus seiner Sicht noch aus.

Konstanz Eine Anwohnerin sorgt sich um die Sicherheit der Kinder auf der Fahrradstraße. Sie wünscht sich eine Sperrung für den motorisierten Durchgangsverkehr Das könnte Sie auch interessieren

Als weiterer Schritt solle die Reduzierung des Parkraums vorangetrieben werden – der freiwerdende Platz könne von anderen Verkehrsteilnehmern genutzt werden. Nur, wenn nicht rechts und links Autos parken, könne eine Fahrradstraße so ausgebaut werden, dass sie gefahrlos zu befahren sei, sagt Ulrike Blattert.

Der Parkplatz auf dem Stephansplatz an einem Montag. An Markttagen ist der Parkplatz gesperrt, hier funktioniert also eine zeitweise Reduktion des Parkraums. | Bild: Oliver Hanser

Es gibt Vorbilder für die Reduzierung des Autoverkehrs

Konstanz ist nicht die erste Kommune, die weniger Autos im Stadtverkehr anstrebt. In Basel ist eine Reduktion des Autoverkehrs von sechs Prozent innerhalb von acht Jahren, von 2010 bis 2018, gelungen. Allerdings bezieht sich die Zahl auf den gesamten Verkehr in Basel, nicht nur auf den Binnenverkehr. Um die Fortschritte überprüfen zu können, hat der Kanton Basel-Stadt Zählstellen eingerichtet, die an vielen Standorten monatlich die Menge des motorisierten Verkehrs erheben.

Beim Mobilitätsverhalten spielt in Basel heute bereits relativ gesehen das Auto eine geringere Rolle als in Konstanz: Laut der Erhebung nutzen 48 Prozent der Basler Tram oder Bus, 42 Prozent fahren Rad, elf Prozent mit dem Auto. Erreicht habe Basel die Reduzierung über eine Vielzahl von Maßnahmen, so beschreibt Marco Greiner, Pressesprecher des Kantons Basel Stadt, die Verkehrspolitik. „Im Vordergrund steht die Förderung des öffentlichen Verkehrs sowie des Fuß- und Veloverkehrs“, schreibt Greiner. Zudem sei von 2012 bis 2016 in Basel überall die Parkraumbewirtschaftung eingeführt worden. Anfang 2018 wurden die Parkgebühren noch einmal erhöht. Der Preis für eine Anwohnerparkkarte liege jetzt bei 284 Franken pro Jahr.

Wie kann ein Verkehrswendebündnis helfen, die Ziele zu erreichen?

Ulrike Blattert und Hendrik Auhagen möchten die öffentliche Diskussion zum Thema beflügeln. Sie sehen den Zeitpunkt als günstig an: „Es gibt im Moment eine Gestaltungsmehrheit im Rat, auf die wir einwirken wollen“, sagt Auhagen mit Blick auf die Mehrheit der FGL in dem Gremium. „Wir wollen den Druck verstetigen. Und verhindern, dass die politischen Parteien in dieser Frage gegeneinander arbeiten, um sich zu profilieren“, formuliert Auhagen das Ziel der künftigen Lobby-Arbeit.