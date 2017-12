Litzelstetten Demolierte Blitzersäule in Litzelstetten: Noch kein Hinweis auf Täter

Immerhin kann die Stadt Konstanz vermelden: Schaden mit 1000 bis 2000 Euro geringer als befürchtet

Polizeisprecher Bernd Schmidt hat den Humor auch angesichts des sinnlosen Vandalismus am Ortseingang Litzelstetten noch nicht verloren: "Wir haben mehrere hundert Tatverdächtige", sagt der Kriminalhauptkommissar. "Nämlich jeden Fahrer, der dort schon geblitzt wurde." Kommando zurück – es gibt laut dem Beamten noch keinerlei Spuren, "und leider haben anscheinend auch die Anwohner nichts mitbekommen. Zumindest hat sich bisher niemand gemeldet, um Aussagen zu machen".

"Kein Kavaliersdelikt"

In der Nacht zum vergangenen Samstag schlugen der oder die Täter zu – im wahrsten Sinne des Wortes. Wahrscheinlich mit einem Eisenhammer wurde die Panzergläser an den vier Kameras eingeschlagen. "Ganz offensichtlich mit ordentlicher Gewalt und Kraft", wie es Klaus Frommer, Leiter der Ortsverwaltung Litzelstetten, ausdrückt. "Das ist kein Kavaliersdelikt."

Nicht komplett kaputt

Immerhin weiß die Stadt Konstanz mittlerweile, wie hoch in etwa der entstandene Schaden ist. "Glücklicherweise geringer als wir befürchtet hatten", berichtet Frank Conze vom Bürgeramt. "Wir gehen von einem niedrigen vierstelligen Bereich aus, wahrscheinlich 1000 bis 2000 Euro plus Arbeitsstunden." Ein Gutachten hat ergeben, dass die Panzerscheiben nicht so sehr demoliert wurden, dass sie komplett erneuert werden müssen. Die Herstellerfirma schickt die neuen Scheiben auf dem Postweg nach Konstanz, "so dass wir hoffentlich zwischen den Jahren die Blitzersäule wieder in Betrieb nehmen können".

Panzerscheiben auf Vorrat

Die Erfahrung von Litzelstetten hat die Stadt durchaus etwas weiter gebracht. "Wir wissen jetzt, dass es nicht so leicht ist, die Anlage kaputt zu machen", sagt Frank Conze. "Wir können die Scheiben theoretisch auf Vorrat lagern, damit wir die Säulen schnell wieder einsetzen können." Primäres Ziel sei schließlich, "dass wir funktionierende Blitzer haben. Daher wurde rein rechnerisch auch eine Halbtagskraft zur technischen Betreuung der Anlagen eingestellt. Bestehende Kollegen haben ihr Kontingent aufgestockt".