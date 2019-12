Sieben Stimmen hat Simon Pschorr benötigt. Für den Verweis eines Antrags vom Gemeinderat an einen Fachausschuss reicht die Stimme jedes vierten anwesenden Gemeinderats. Am Ende hatte Linken-Stadtrat Pschorr elf Unterstützer für sein Vorhaben auf seiner Seite, darunter Mitglieder der Freien Grünen Liste und Jan Welsch von der SPD.

Der Vorwurf des „verfahrenstechnischen Winkelzugs“ kommt nicht ganz zu Unrecht

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren

CDU-Chef Roger Tscheulin vermutete nach dem Aus für die Konstanzer Artenschutz-Resolution als Alternative zum Volksbegehren „Rettet die Biene“ nicht ganz zu Unrecht einen „verfahrenstechnischen Winkelzug“ hinter Pschorrs Antrag.

Simon Pschorr, seit Mai 2019 Stadtrat in Konstanz für die Linke Liste. | Bild: Daniel Schroeder

Der versierte Jurist und Richter am Amtsgericht Villingen-Schwenningen muss sich den Vorwurf Gefallen lassen, ihm sei es nicht um die Sache gegangen, sondern um die Verhinderung eines Vorhabens des politischen Gegners inklusive Oberbürgermeister Uli Burchardt.

Der Antrag der CDU kam kurzfristig – hätte aber auch kaum schneller sein können

Es ist schon richtig: Die CDU reagierte mit ihrem Antrag kurzfristig, sie hätte aber auch nicht viel schneller sein können. Er wurde zwei Tage nach dem Brief von Burchardt an Kretschmann gestellt, vier Tage später tagte der Gemeinderat, dazwischen lag ein Wochenende. Alles andere als ein Beschluss am Dienstag – dem Tag vor der Entscheidung über die Folgen des landesweiten Volksbegehrens – wäre somit unnötig geworden.

Die Stadträte hatten entsprechend wenig Zeit, sich im Detail über die Argumente des Konstanzer Alternativ-Konzepts zu informieren. Aber: Über diese Details hätten sie zu einem späteren Zeitpunkt ausreichend diskutieren können – wenn Simon Pschorr sie gelassen hätte.

Pschorr hat dem politischen Gegner eins ausgewischt

Man muss weder auf der Seite besorgter bis entnervter Landwirte sein, noch auf der eisern für den Artenschutz kämpfenden Naturschützern und Bienenfreunden, um einzuräumen: Der junge Linken-Stadtrat hat durch seine juristische Fachkenntnis einen politischen Erfolg gefeiert. Oder, anders gesagt: Pschorr hat Oberbürgermeister Burchardt und der CDU eins ausgewischt.