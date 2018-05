Konstanz Dem Tod von der Schippe gesprungen: Wem der Konstanzer Kult-Gitarrist Reinhold Brakop sein Leben zu verdanken hat

In den richtigen Momenten auf die richtigen Leute gehört: Der 61-Jährige lebt heute bewusster und sieht viele Dinge gelassener. Viele Wegbegleiter haben Reinhold Brakop dazu geraten, die Signale seines Körpers ernst zu nehmen, und standen ihm zur Seite als sein Herz nicht mehr wollte. Nun hat unser Autor einen Mann getroffen, der diesen Menschen nur eines sagen will: Danke!

Reinhold Brakop sitzt im Café Wessenberg und nippt genüsslich an seinem Milchkaffee. „Vor ein paar Tagen hat mein Sohn seinen 21. Geburtstag gefeiert“, sagt der 61-Jährige mit ruhiger Stimme und lächelt. „Ich konnte mit ihm feiern. Das ist doch toll.“

Es hat nicht viel gefehlt und Reinhold Brakop hätte den Ehrentag seines Nachkommen nicht begehen können. „Dann nämlich, wenn ich nicht auf die richtigen Leute gehört hätte“, wie er es selbst ausdrückt. Doch der Reihe nach.

Plötzlich hat er Schmerzen in der Brust

Bis vor zwei Wochen war das Leben des Reinhold Brakop weitgehend normal, wenn man es denn so ausdrücken möchte. Der stadtbekannte und allseits beliebte Musiker traf sich regelmäßig mit Gleichgesinnten zum Proben, ging jeden Morgen zur Arbeit bei einem Lebensmittelhändler im Paradies und genoss die Zeit mit seiner Frau und den beiden Kindern, die beide studieren.

Doch irgendwann registrierte er, dass die Zipperlein, wie er sagt, immer öfter auftraten. „Schnaufen, Schmerzen in der Brust“, erzählt Reinhold Brakop. „Das Übliche. Ich hatte mir keine großen Gedanken gemacht.“ Stress im Beruf, physisch wie psychisch musste der 61-Jährige immer öfter über seine Grenzen gehen – Erklärungen für die Beschwerden waren schnell gefunden.

Seine Frau erkennt sofort, dass es kein "Zipperlein" ist

„Als ich meiner Frau von meinen Problemen erzählte, wurde sie hellhörig und sagt nur: Du gehst mir sofort zum Arzt.“ Gesagt, getan. Der Hausarzt schaute sich am Folgetag, einem Freitag, seinen Patienten an und empfahl ihm, einen Kardiologen aufzusuchen. „Ich erhielt einen Termin für den kommenden Dienstag.“

Das Wochenende kam, die Beschwerden blieben. „Am Sonntag wurde es unerträglich“, blickt er zurück. Der Blutdruck ging durch die Decke, die Schmerzen nahmen dramatische Züge an und er bekam fast keine Luft mehr. „Also sind wir gegen 23 Uhr in die Klinik gefahren.“

Was Reinhold Brakop hier in den kommenden drei Tagen erlebte, umschreibt er im Rückblick so: „Das waren sehr viele Glücksmomente und wunderschöne Szenen. Alle motzen immer über unser Krankenhaus, niemand sagt etwas Nettes. Das möchte ich ändern.“

"Es ist an der Zeit, diesen Menschen Dank auszusprechen"

Die Menschen in der Aufnahme, Pflegepersonal und Ärzte – „jeder war herzlich, höflich und sehr kompetent. Ich fühlte mich sehr gut aufgehoben“. Schnell wurden allerlei Tests durchgeführt, mehrere Kabel mit Saugknöpfen auf dem Körper des Mannes verklebt, piepsende Maschinen um ihn herum.

„Eine Ärztin hat mit ihrem Handy ein Bild vom EKG gemacht und es dem Kardiologen geschickt, der eigentlich frei hatte“, berichtet Reinhold Brakop. „Die Gesichter der Menschen in der Notaufnahme waren sehr besorgt, trotzdem haben sie stets gelächelt. Der Kardiologe hat dann per Telefon angeordnet, dass ich zur Beobachtung bleiben muss und er mich morgen aufsucht.“

Die Schwester, die ihn durch die langen, abgedunkelten Gänge des Krankenhauses schob, eroberte schnell das Vertrauen des 61-Jährigen. "Wir haben herumgeblödelt, Witzle gemacht, viel gelacht", erinnert er sich. "Und gleichzeitig war sie medizinisch sehr professionell. Es ist an der Zeit, diesen Menschen Dank auszusprechen." An Schlaf war trotzdem nicht zu denken. Das Kopfkino war längst auf Dauerschleife, "man macht sich Gedanken in jede Richtung", wie Reinhold Brakop erzählt.

Reise ins eigene Herz: "Das war wie Raumschiff Enterprise"

Am nächsten Morgen Herzkatheter bei vollem Bewusstsein. "Die zwei Kardiologen haben mich mitgenommen auf eine spannende Reise durch mein eigenes Herz", sagt Reinhold Brakop. "Das ist der Wahnsinn. Das war wie Raumschiff Enterprise. Absolut beeindruckend – und beide Ärzte haben mir jeden Schritt erklärt.

Niemand war mürrisch oder schlecht gelaunt. Nur Menschen, die ihren Beruf und Mitmenschen lieben. Das sind hochprofessionelle Ärzte und dabei so cool, als ob sie an den Tresen stehen und gemütlich ein Bier trinken, während sie mein Leben retten." Es stellte sich heraus, dass die Verbindung zwischen zwei Herzkranzgefäßen nur noch zu 30 Prozent gegeben war.

Es gab mehrere Möglichkeiten: Gar nichts machen, einen Bypass legen oder einen Stent einsetzen, also ein kleines, aus Drahtgeflecht bestehendes Röhrchen, das in das betroffene Gefäß eingesetzt wird, um dieses offen zu halten. "Sie rieten mir zum Stent", erinnert sich Reinhold Brakop. "Ich habe auf sie gehört und mich dafür entschieden." Zwei Stunden dauerte die Operation, erneut ohne Narkose. "Ich spürte die Besserung sofort. Meine Vitalfunktionen kamen Stück für Stück zurück."

Weniger Stress, weniger Alkohol, bewusster Leben

Wenige Tage später durfte der Patient die Klinik wieder verlassen, am kommenden Wochenende beginnt die Reha auf der Mettnau. "Ich bin so dankbar", sagt er immer wieder. "Und es ist in der Tat so: Nach so einem Erlebnis sieht man die Dinge gelassener." Er wird trotzdem viele Dinge ändern müssen. Weniger Stress, weniger Alkohol, bewusster Leben.

In den 80er und 90er Jahren ließ er als Musiker aus Leidenschaft nicht viel aus: Zigaretten, Alkohol, Partys. "Vor zehn Jahren habe ich mit dem Rauchen aufgehört", sagt er. "Das Leben ist ruhiger geworden, auch wenn ich nach wie vor sehr gerne Musik mache." Sein ganz persönliches Schicksal hat ihm in vielerlei Hinsichten die Augen geöffnet. Er genießt die schönen Momente viel intensiver und bewusster.

Auf dem Münsterplatz vibriert an diesem sonnigen Vormittag das Leben. Die Menschen sitzen in den Cafés und genießen den herrlichen Frühling mit den wärmenden Sonnenstrahlen. "Das hätte ich beinahe nicht mehr erleben dürfen", sagt Reinhold Brakop. "Ich fühle eine tiefe Dankbarkeit in mir." Die Ehefrau, sein Hausarzt sowie zwei Kardiologen der Klinik haben sein Leben gerettet.

Der Musiker

Reinhold Brakop ist in der Konstanzer Musikszene bekannt wie ein bunter Hund. In den 80er Jahren spielte der Gitarrist, der in Flensburg auf die Welt kam und mit sieben Jahren nach Konstanz zog, bei der damaligen Kult-Band Adonis. Die wurde von Markus Vollmer, Thomas Sutter, Reinhold Brakop und Mani Hipp gegründet.

Kurz bevor die Gruppe ihren ersten Auftritt bei den 1. Konstanzer Rocktagen 1981 hatte, kam laut dem Konstanzer Bandarchiv auf der Homepage www.roosters-online.de als Sänger Roland Foschiani dazu. Reinhold Brakop spielt heute in der Band B31 – was nichts mit der Bundesstraße zu tun hat, sondern auf den Probenraum Bodega 31 im Neuwerk zurückzuführen ist.