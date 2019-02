Ein Romantiker ist Rolf Mohr nicht. "Ab 1964 stand dort ein Betonwerk und das zugehörige Silo. 1988 wurde es in das Gewann Grubwiesen verlagert. Seither ist an der Reichenaustraße eine Industriebrache". Was er mit dem alten Schrott hätte anfangen sollen, fragt der Inhaber des Kiesunternehmens Meichle und Mohr rhetorisch.

Was Meichle und Mohr am Seerhein plant

Im Gegenteil: Rolf Mohr ist hörbar erleichtert, dass das Betonsilo und auch das benachbarte Wohngebäude abgerissen ist. Über die Jahre habe er viele Ideen gehabt, wie man das Grundstück, das der Firma längst nicht mehr zur Produktion dient, nutzen könne. "Wir hatten vor, einen Bootstower für Motorboote zu bauen, dann haben wir über ein Boardinghaus nachgedacht."

Da stand es noch: Das Silo der Kiesverladeanlage auf dem Gelände von Meichle und Mohr am Seerhein. | Bild: Oliver Hanser

Bürgermeister Langensteiner-Schönborn habe schließlich die Anregung gegeben, dort ein Bürohaus zu planen. So hat es Rolf Mohr nun vor: Auf dem Gelände sollen zwei siebenstöckige Bürotürme mit über 8000 Quadratmetern Fläche entstehen, die an Dienstleistungsfirmen vermietet werden. Die Hälfte der Flächen seien bereits vermietet, bevor sie überhaupt gebaut sind. Ende 2020 sollen die Gebäude fertig gestellt sein.

Was der Denkmalschutz dem Unternehmer bedeutet

Ob ihm die Pflege der historischen Denkmäler wichtig sei, des Industriedenkmals zum einen, und des historischen Gasthofs Josiak aus dem Jahr 1606, der unter Denkmalschutz auf demselben Gelände steht, zum anderen?

Konstanz Eine Familie wohnt im ältesten ehemaligen Gasthof der Stadt rechts des Rheins. Jetzt muss sie ausziehen, weil auf dem Gelände Bürotürme geplant sind Das könnte Sie auch interessieren

"Nein, dafür habe ich kein Verständnis", sagt Mohr ohne Umschweife, "wollen wir denn alles konservieren?" Er habe ohnehin den Auftrag, den ehemaligen Gasthof zu erhalten – und das koste eine Menge Geld.

Was laut Denkmalschutzgesetz vom Grundstücksbesitzer erwartet wird

Das städtische Denkmalamt bestätigt die Verpflichtung des Unternehmers. Mohr stehe laut Denkmalschutzgesetz in der Pflicht, sein denkmalgeschütztes Haus zu erhalten und "pfleglich zu behandeln", wie das städtische Denkmalamt auf der Grundlage des Gesetzestexts auf Anfrage des SÜDKURIER schreibt. Das Land könne ihn dabei durch Zuschüsse im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel unterstützen.

Konstanz Damals, 2014, gab es Streit um ein anderes Baudenkmal: Das Haus Stephansplatz 31 Das könnte Sie auch interessieren

Was genau der Unternehmer zum Erhalt des geschützten Gebäudes unternehme, sei aber nicht festgelegt. Das bedeutet: Im Zweifelsfall reicht es nach den gesetzlichen Bestimmungen aus, gar nichts zu tun und das Gebäude ohne weitere Nutzung stehen zu lassen.

In diesem Haus befand sich im 17. Jahhundert der Gasthof Josiak, es ist also der älteste noch erhaltene Gasthof auf rechtsrheinischer Seite in Konstanz. Im Moment ist das Haus noch bewohnt. Es steht unter Denkmalschutz. | Bild: Oliver Hanser

Ein Freund des historischen Konstanz setzt sich ein

Der ehemalige Stadtrat Alexander Stiegeler, der vor einem halben Jahr schon auf das Aus für die Kiesverladeanlage hingewiesen hatte, bedauert die Entwcklung. "Es ist schade um das letzte Industriedenkmal, das Konstanz noch hatte". Er vermute, dass auch seitens der Verwaltung zu wenig Interesse bestanden habe, um das Silo unter Denkmalschutz zu stellen.

Für den unter Denkmalschutz stehenden ehemaligen Gasthof sieht er Hoffnung, wenn Rolf Mohr vorhätte, diesen in einer neuen Form zu nutzen. "Eine Idee wäre eine öffentlich zugängliche Kantine", sagt Stiegeler, "das wäre nur sinnvoll, wenn der Grund, warum dort im 17. Jahrhundert ein Gasthaus stand, weiter erlebbar bleibt."

Der malerische Blick auf Schilf und Seerhein muss die Ursache gewesen sein, dass das Gasthaus dort gebaut wurde. Das würde allerdings voraussetzen, dass die geplanten Bürotürme diesen Blick nicht verstellen.

Der Blick von der Schänzlebrücke auf das Gelände am Seerhein: Viel ist nicht übrig von der Bebauung. | Bild: Oliver Hanser

Die letzten Bewohner des Meichle-und-Mohr-Geländes am Seerhein

Boris Falkenstein wiederum hat inzwischen mit dem Gelände am Seerhein und seiner historischen Bedeutung ein Stück weit abgeschlossen. Er hat einen engen Bezug zu dem historischen Gasthaus, da er seit vielen Jahren mit seiner Familie in dem Gebäude wohnt.

Die Abbrucharbeiten hat die Familie hautnah miterlebt. "Es ist ein seltsames Gefühl, dass das Haus auf dem Grundstück nun allein steht", sagt Falkenstein. Bis vor Kurzem hatten nebenan die Nachbarn gelebt, nun ist auch deren Wohngebäude abgerissen worden. "Das ist alles sehr exotisch", räumt Falkenstein ein, "wir vermissen unsere Nachbarn auch".

Falkenstein ist in den 1990er Jahren in das Haus in der Reichenaustraße eingezogen, damals als Studenten-WG und zu geringer Miete. Mohr hatte nur wenig Geld verlangt – gegen die Zusage, dass sich die Mieter selbst um die Instandhaltung kümmern. Seither bestand das ungewöhnliche Mietverhältnis, die WG gibt es längst nicht mehr, Falkenstein lebt mit Frau und Kind im ehemaligen Gasthof.

"Ich bin der Geschichte des Hauses deshalb verbunden", sagt er. Dass die nostalgische Wohngeschichte bald zu Ende geht, ist Falkenstein bewusst. Mit Mohr hat er ausgehandelt, dass die Familie noch bis Frühjahr bleiben kann. "Wir suchen nach einem neuen Zuhause, das ist in Konstanz nicht ganz leicht", sagt er.

Dass das Gelände am Seerhein nie wieder so aussehen wird, wie er es über viele Jahre kannte, hat er inzwischen verarbeitet. "Der Abriss der Verladeanlage und des Nachbarhauses hat mir weniger weh getan als ich dachte. Wir bringen das hier jetzt zum Abschluss."