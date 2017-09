Konstanz Debatte um Umbau von Schule in Pflegeheim in Konstanz: Breiter Rückhalt für Zoffingen-Projekt

Debatte um Umbau von Schule in Pflegeheim in Konstanz: Breiter Rückhalt für Zoffingen-Projekt

Mit neuen Bildern: Die Politik trägt das von Anwohnern heftig bekämpfte Projekt mit breiter Mehrheit mit. Das wurde am Donnerstagabend in einer zweistüdigen Debatte. Und die Caritas überraschte noch mit einem Kompromissvorschlag.

Der Umbau der Schule Zoffingen in ein Pflegeheim hat eine wesentliche Hürde genommen. Bei der ersten öffentlichen politischen Debatte über das Projekt der Caritas zeichnet sich eine klare Mehrheit dafür ab, das Vorhaben nicht durch einen Bebauungsplan zu verzögern. Die Freie Grüne Liste hielt an ihrer Forderung in der Sitzung des Technischen und Umweltausschusses am Donnerstagnachmittag fest, bekam aber nur von der Linken Liste Unterstützung. Mit CDU, SPD, FDP, Freien Wählern und möglicherweise dem Jungen Forum dürfte am kommenden Donnerstag eine Zweidrittelmehrheit im Gemeinderat gegen den von der FGL geforderten Bebauungsplan abstimmen. Auch der Stadtseniorenrat erklärte seine Zustimmung zu dem Projekt wie von der Caritas geplant. Hans-Peter Klauda betonte gegenüber dem SÜDKURIER die Bedeutung von Pflegeheimplätzen.

Eine wesentliche Überraschung hob sich Caritas-Vorstand Andreas Hoffmann bis fast zum Ende der Debatte auf. Um die Sorge der Anwohner und anderer Kritiker vor zu viel Autoverkehr zu zerstreuen, könne die Caritas auf die geplanten zwei Tagesmütter-Gruppen im Erdgeschoss des Anbaus verzichten. Damit falle der Hol- und Bringverkehr der Eltern weg, sagte Hoffmann und griff damit Bedenken von Anne Mühlhäußer (FGL) und Jürgen Ruff (SPD) auf. Die beiden Gruppen könnten im Marienhaus im Paradies untergebracht und der frei werdende Raum für die eine Tagespflegegruppe für Senioren genutzt werden. FGL-Fraktionssprecher Peter Müller-Neff betonte erneut, sozialpolitische Ziele dürften nicht über die Stadtentwicklung gestellt werden.

Nicht nur die Caritas, auch die Stadtverwaltung war am Donnerstag erkennbar bemüht, die Zweifel und Kritikpunkte an dem Vorhaben zu zerstreuen. Neben Hoffmann stellten auch Jörg Aldinger als Architekturprofessor und Vorsitzender des Gestaltungsbeirats, Denkmalschützer Frank Mienhardt, der planende Architekt Much Untertrifaller und Baurechtsamtschef Andreas Napel das Projekt vor. Für die Kritiker erhielt Ralf Huesgen, ebenfalls Architekt, das Wort. Die Argumente waren im Wesentlichen die der öffentlichen Diskussion der vergangenen acht Wochen.

Aldinger und Mienhardt lobten die architektonische Qualität des geplanten Um- und Anbaus, der sich in Form und Größe in die Gründerzeit-Bebauung am Rand der Niederburg sehr wohl einfüge. Hoffmann verwies auf die gesetzlichen Vorgaben, nach denen das Marienhaus nicht weiter als Pflegeheim betrieben werden dürfe. Napel erklärte, das Vorhaben sei nach Baugesetzbuch genehmigungsfähig. Ralf Huesgen wandte ein, die Dimensionen des Anbaus hätten die Anwohner und viele weitere Kritiker „entsetzt“: „Vom alten Gebäude des Zoffingen ist nichts mehr wahrnehmbar.“

Stadträte aller Fraktionen außer der FGL und der Linken Liste äußerten Verständnis für die Sorgen der Anwohner, gewichteten die Pflegeheim-Plätze und deren möglichst schnelle Schaffung aber als vordringlicher – die Caritas strebt einen Baubeginn 2019 an. Politiker von CDU, SPD, Freien Wählern und FDP verwiesen darauf, dass Konstanz jeden Pflegeplatz erhalten und wenn möglich weitere schaffen müsse. Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn erklärte, weder hätte ein Wettbewerb bessere Ergebnisse gebracht noch widerspreche die Caritas-Planung den gesetzlichen Grundlagen.

Pflegeheimplätzeund Zeitplan

Das Projekt Zoffingen hat die Zukunft der stationären Pflege erneut ins Blickfeld gerückt. Was auf die Stadt zukommt und wie es mit dem Vorhaben in der Niederburg weitergeht.