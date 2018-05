Konstanz Datenschutz-Grundverordnung der EU tritt Ende Mai in Kraft: Was für Vereine jetzt wichtig wird

Die neue Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSGVO) tritt am 25. Mai in Kraft. Davon sind auch tausende Ehrenamtler in Konstanz betroffen. Was für Vereine beim Umgang mit dem Datenschutz jetzt wichtig wird.

Grundverordnung, Datenschutz, Vorschrift – das klingt nicht nach alltäglichem Leben. Ist es aber. Weil ab 25. Mai die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) greift. Sie soll die Daten der Bürger besser schützen, und zwar einheitlich geregelt in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.

Künftig: Im Internet leichter Vergessen werden

Schnellere Auskünfte über gesammelte Daten, einfachere Möglichkeiten zur Löschung, Informationspflicht über Datenpannen innerhalb von 72 Stunden: Unternehmen werden künftig stärker darauf achten müssen, wie sie mit Daten umgehen. Bei Verstößen drohen Millionenstrafen.

Nur sind nicht nur Unternehmen betroffen – allen voran Daten-Kraken wie Facebook oder Google –, sondern auch jeder Verein vom Sportclub bis zur Narrenzunft, vom Musikverein bis zur Lebenshilfe.

Fünf Antworten zum Umgang mit Daten in Vereinen



Um welche Daten geht es?

Bereits das Erheben von personenbezogenen Daten ist Vereinen künftig erst einmal verboten. Ausgenommen hiervon sind allerdings jene, die einzig auf die Mitgliedschaft bezogen sind. Bei der Verarbeitung wird es jedoch strenger. Alle persönlichen Angaben – Beispiele hierfür können die Anschrift oder ein auf der Homepage veröffentlichtes Bild ebenso sein, wie die E-Mail-Adresse oder die Bankverbindung – bedarf es der ausdrücklichen Zustimmung der Mitglieder. Zur Verarbeitung gehören die Speicherung, die Weitergabe und das Löschen. Für Vereine heißt das: Auch die Übersendung der Daten an übergeordnete Verbände wird ab Ende des Monats untersagt sein.

Benötigt jeder Verein jetzt einen Datenschutzbeauftragten?

Nicht alle, wohl nicht einmal die meisten, aber einige schon. Für den Schutz der persönlichen Daten ist der Vorstand verantwortlich. Sobald im Verein mindestens zehn Personen mit Daten betraut werden, muss ein Datenschutzbeauftragter einbestellt werden. Dieser darf nicht Teil des Vorstands sein. Laut Martin Schröpel, Beauftragter für bürgerschaftliches Engagement bei der Stadt Konstanz, wird "von den mehr als 750 Konstanzer Vereinen aus den unterschiedlichsten Branchen sicher nicht der Großteil betroffen sein". Eine genaue Zahl lasse sich jedoch noch nicht beziffern.

Wo sollten Daten gelagert werden?

Der Umgang mit den Daten muss sich dennoch ändern. Wichtig wird sein, einen geeigneten Ort für die Lagerung zu finden. Zumal dann, wenn diese noch auf Papier festgehalten sind. Achtlos in Ordnern im Vereinsheim dürfen diese nicht stehen, sondern müssen sich in abgeschlossenen Schränken befinden. Auch die Kommunikation per E-Mail muss anders laufen. Wer sie in Kopie (cc) an sämtliche Vereinsmitglieder versendet, verstößt gegen die DSGVO. Eine bessere Lösung ist die sogenannte Blindkopie (bcc). Jeder der sich mit persönlichen Daten befasst, sollte zudem darauf achten, dass dies verschlüsselt geschieht, der Laptop sollte also mit einem Passwort geschützt sein, die betroffene Excel-Tabelle am besten gleich mit.

Droht jetzt das große Vereinssterben?

Deutschland ist das Land der Vereine und Verbände, in der Stadt Konstanz verhält es sich nicht anders. Dutzende Narrengesellschaften, die die Fasnacht weitgehend selbstständig am Leben halten, sind nur eines von vielen Beispielen. "Unsere Stadtgesellschaft würde ohne sie zusammenbrechen, ganz einfach", fasst Martin Schröpel zusammen. Wird die Einhaltung der DSGVO die Vereine nun überfordern? Laut Schröpel seien keine Auflösungserscheinungen zu befürchten, aber die neue Regelung fordere die ohnehin schon ausgelasteten Ehrenamtliche noch einmal zusätzlich. "Das kann dazu führen, dass sich ältere Vorstände zurückziehen", sagt Martin Schröpel, "aber das ist ja auch eine Chance für den Nachwuchs, sich wieder mehr einzubringen". Tätigkeiten als Materialwart, Archivar oder Kassier riefen eventuell weniger Interesse hervor als der Umgang mit Daten, mutmaßt Schröpel.

Werden Vereine bei den kleinsten Fehlern hart betraft?

Die Bußgelder bei Verstößen gegen den Datenschutz steigen drastisch. Die DSGVO der EU sieht zweistellige Millionenbeträge im Extremfall vor, davon wären Vereine natürlich nicht bedroht. "Es geht nicht darum, jemandem Panik zu machen", sagt Martin Schröpel, mahnt aber dennoch vor dem Vogel-Strauß-Prinzip: "Die Vereine sollten sich der neuen Verordnung stellen, es ist nicht ausgeschlossen, dass es Kanzleien gibt, die aus der Blauäugigkeit der Vereine ein Geschäft schlagen wollen." Rechtsexperten gehen davon aus, dass auf Vereine je nach Verstoß Bußgelder bis zur fünfstelligen Höhe zukommen könnten. Martin Schröpel: "Sicher wird der Gesetzgeber den Vereinen aber eine Übergangsphase einräumen, bevor es zu drakonischen Strafen kommt."

Wo gibt es Hilfestellungen für Vereinsvertreter?

Im Rahmen des Programms "Fit im Ehrenamt" will die Stadt Konstanz gemeinsam mit der Volkshochschule (VHS) für mehr Sensibilität beim Umgang mit Daten in den Vereinen sorgen. Kurse zu Auswirkungen der DSGVO für Vereine seien laut Dorothee Jacbos-Krahnen von der VHS stark nachgefragt. Im ersten Halbjahr 2018 meldeten sich hierfür insgesamt 250 Teilnehmer an. Die Stadt steuert für diese Kurse 40 Euro bei. Am 9. Juni (9 bis 18 Uhr) wird ein Ganztagesseminar in den VHS-Räumen in der Katzgasse 7 angeboten. Weitere Informationen in der Rubrik Gesellschaft unter: www.vhs-landkreis-konstanz.de