Konstanz Das wünschen sich Bürger am Hafner

Rund 200 Teilnehmer haben am ersten Bürgerforum zum neuen Stadtteil bei Wollmatingen teilgenommen. Was klar wurde: Ein großer Teil der Anwesenden wünscht sich viel Grün.

Die Bürger als Stadtplaner: Der obere Konzilsaal war gut gefüllt, das Interesse groß an der Entwicklung des neuen Stadtteils Hafner. Etwa 200 Konstanzer haben beim ersten Bürgerforum zum neuen Quartier ihren Ideen freien Lauf gelassen, was sie sich wünschen. 20 Planerteams – von Kopenhagen bis Madrid – nehmen diese Anregungen auf und lassen diese in ihre Entwürfe für den Hafner einfließen. Auch Jury und Stadtverwaltungen hörten genau hin. „Wir wollen Qualität und einen Lebensraum gemeinsam gestalten. Trends um Wohnen und Leben wollen wir aufnehmen“, stellte Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn eingangs fest. Die Ideen der Bürger seien wesentlich, nämlich ein „Input mit Mehrwert“. In Detailfragen gab es Unterschiede, aber in Kernpunkten waren sich die meisten einig.

Wie die Landschaft aussehen soll:

Die Bürger wünschen sich nicht nur viele Freiflächen und damit einen hohen Grünanteil, sondern wollen den beliebten Schlittenhügel und den Reiterhof erhalten wissen. Mehr noch: Vielen ist es wichtig, dass das Landschaftsrelief in der Stadtteilplanung berücksichtigt wird. Michael Eberhardt beispielsweise machte auf vier Bachläufe aufmerksam, welche aufgewertet werden sollten, denn mit dieser Maßnahme ließe sich das Grün in das Quartier hereinziehen.

Wie die Erschließung laufen soll:

Um Wollmatingen vom Verkehr zu entlasten und Schleichverkehr zu verhindern, bevorzugen die Bürger eine Erschließung des neuen Stadtteils von Norden her. Von Süden her könne das Quartier mittels ÖPNV, aber auch via Rad- und Fußgängerwege zugänglich werden. Wichtig ist den Bürgern ein fließender Übergang vom Hafner zu Wollmatingen.

Wie der Verkehr gelenkt werden soll:

Der Großteil der Anwesenden wünscht sich ein nahezu autofreies Quartier. Wesentliche Grundlage für ein autofreies Gebiet sei ein attraktiv ausgebauter ÖPNV ebenso wie ein entsprechendes Radwegenetz sowie eine umfassende Infrastruktur im Quartier selbst. Parkplätze sollten, so die Bürger, unterirdisch oder in Parkhäusern am Rand entstehen, wichtig seien Car- und Bike-Sharing.

Wie die Infrastruktur aufgebaut sein soll:

Das Quartier solle so ausgestattet sein, dass die Bewohner eigentlich nicht in die Stadt müssen, darunter mit: Einzelhandel, Supermarkt, Wochenmarkt, Ärzten, Cafés, Restaurants, Biergarten, Kindergarten, Schule, ökumenische Kirche, Einrichtungen für Senioren in der Mitte des Quartier (sie sollen am Leben teilhaben können), Quartierstreffpunkte, Spielplätze, Jugendbereich, Sportplatz und Freizeitanlagen.

Welche Quartiersgestaltung es geben könnte:

Die Bürger entwickelten unterschiedliche Quartierskonzepte. Die meisten Teilnehmer am Forum sprachen sich für eine zentrale Piazza aus, an der sich Geschäfte und Cafés reihen und um die sich die Bebauung kreis- oder spiralförmig reihe. Andere Konzepte favorisierten Reihenbebauung, um Kaltluftschneisen zu generieren. Gemeinsamer Tenor: In der Mitte eher dichtere Bebauung, die sich nach außen hin lichte. Ein anderes Bürgerkonzept hingegen teilte den Stadtteil in zwei Quartiere.

Welche weitere Ideen die Bürger haben:

Angeregt wurden auch Urban Gardening sowie Bewohner-Gärten und Dachbegrünung. Ein Bürger meinte: „Wenn der Taborturm wieder aufgebaut würde – das wäre die Krönung.“ Für diese Aussage erntete er Applaus.

Ein Baugebiet und ein zweites Forum