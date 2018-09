Die Klasse 1c ist die Inklusionsklasse der Gebhardschule. Sie wird von den Klassenlehrerinnen Theresa Aster, Christine Dold und Maren Marosits unterrichtet. | Bild: Nikolaj Schutzbach

Gute Laune am ersten Schultag: Die Erstklässler der 1ab an der Schule am Buchenberg mit ihrer Lehrerin Leonie Eckert. | Bild: Nikolaj Schutzbach

An der Haidelmoosschule geht die Klasse 1a in Begleitung der Lehrerin Cathrin Ridder und des Inklusionslehrers Volker Prinz in den ersten Schultag. | Bild: Claudia Rindt

Gruppenbild vor sonnigem Tafelbild: Die Erstklässler der 1b an der Haidelmoosschule und ihre Lehrerin Karin Burkart am ersten Schultag. | Bild: Schule

Termin fürs Foto-Shooting im Klassenraum: Die Erstklässler der 1c an der Haidelmoosschule mit ihrer Lehrerin Gesa Fuchs. | Bild: Schule

Ihr Kind hat den großen Tag sicher noch gut in Erinnerung: Mit großer Schultüte, stolz und mit einem Kribbeln im Bauch hat es seinen ersten Schultag erlebt. Damit hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen, zu dem wir ganz herzlich gratulieren!

