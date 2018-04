Konstanz Das lang erwartete Tourismuskonzept für Konstanz liegt vor und ruft dazu auf, die Bürger der Stadt beim Thema Hotelbau stärker zu beteiligen

Die Stadt soll laut der Ergebnisse der Studie eines externen Strategieberaters vor allem Wert auf Qualität setzen, um der gutverdienenden Klientel das Übernachten in Konstanz schmackhafter zu machen.

Keine modernisierte Therme, kein Bodenseeforum und auch kein Erlebniswald der Insel Mainau. In Konstanz hat sich seit 2004 für Touristen viel getan. Dennoch ist das bislang letzte Tourismuskonzept bereits 14 Jahre alt. Zudem fehlte diesem sowohl eine objektive Erfassung des Ist-Zustands, sowie eine Markteinschätzung für Hoteliers, allen voran aber Prognosen, in welchen Bereichen oder an welchen Standorten noch Potenzial für neue Hotels bestehen. Jetzt liegt eine neue Studie eines Strategieberaters vor und wird am Dienstag (17 Uhr, Ratssaal) im Gemeinderat vorgestellt. Das Unternehmen Project M aus München rät der Stadt, auf gesteigerte Qualität zu achten und bestehende Angebotslücken zu schließen.

Mit wie vielen neuen Betten sollte bis 2026 gerechnet werden?

Berechnet wurden drei mögliche Szenarien, die sich an der Entwicklung der möglichen Übernachtungszahlen bis 2026 orientieren. Vorausgesetzt werden hierfür bereits vier größere Hotelprojekte, die bis zum Jahr 2020 realisiert sein sollen, sowie die Schließung von etwa 15 Prozent der bestehenden Hotels. Je nach Szenario ergeben sich dadurch eine kleine Variante mit maximal 270 zusätzlichen Betten, eine mittlere mit höchstens 900 weiteren Betten und eine große mit mehr als 1500 neuen Betten bis 2026. Diese große Variante mit bis zu sieben neuen Hotels wäre notwendig, wenn die Übernachtungszahlen in den kommenden zehn Jahren ähnlich stark steigen wie in den vergangen zehn Jahren – um fünf Prozent oder mehr pro Jahr.

Wird dieser Vorschlag nun auch umgesetzt?

Sowohl die Stadt als auch Project M betonen, dass es sich bei dem nun vorliegenden Konzept um einen Handlungsrahmen für eine nachhaltige touristische Ausrichtung handle. Sie soll "Orientierung für alle am Tourismus beteiligten Unternehmen und Institutionen ermöglichen" und "als Entscheidungshilfe für Politik, Verwaltung und Investoren" dienen, wie aus der Vorlage für die Ratsmitglieder hervorgeht.

Wen machen die Strategieberater als Zielgruppe für Konstanz aus?

Um den touristischen Erfolg der Stadt zu sichern, so die Autoren der Studie, soll unter anderem die Nebensaison gestärkt werden. Als Beispiele nennt das Unternehmen: mehrtägige hochklassige Kultur-Events, Programme rund ums Thema Wasser oder die Entwicklung innovativer Kongress- und Tagungskonzepte. "Durch diese Angebote sollen insbesondere kultur- und naturinteressierte zahlungskräftigeZielgruppen angesprochen werden", fassen die Autoren zusammen. Auch neue Märkte zu beachten raten sie – erwähnt wird vor allem der asiatische mit China als Land wirtschaftlichen Aufschwungs.

Und die Bürger, werden die denn gar nicht gefragt?

Gleichzeitig betonen die Autoren, dass es entscheidend sei, auch die Bevölkerung der Stadt "an der Gestaltung und Umsetzung des Tourismuskonzeptes zu beteiligen". Es gehe um die Schaffung eines "spürbaren Wir-Gefühl" und darum, allen Konstanzern die Bedeutung des Geschäftsfelds Tourismus für die Stadt zu verdeutlichen.