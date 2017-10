vor 3 Stunden Konstanz Das große Oktoberfest-Quiz im Video: Besucher testen ihr Wiesn-Wissen

Einen Maßkrug dürfte auf dem Konstanzer Oktoberfest fast jeder Besucher mal gestemmt haben. Aber was wiegt so eine Maß eigentlich mit Inhalt? Beim Oktoberfest-Quiz testete der SÜDKURIER das Fachwissen der Besucher, die von so mancher Lösung sehr überrascht waren. Wie hätten Sie abgeschnitten?