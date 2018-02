Konstanz Das große Kistenschleppen im Klinikum beginnt

Sieben Stationen des Akutkrankenhauses und das orthopädische Vincentiuskrankenhaus ziehen in den Neubau auf dem Spitalareal. Patienten und Besucher müssen bald einen anderen Eingang nehmen.

Sonntag, 14 Uhr: Das Konstanzer Klinikum nimmt die ersten Notfallpatienten in dem rund 100 Millionen Euro teuren Neubau auf. Und das, obwohl der Umzug von Klinikabteilungen und Vincentiuskrankenhaus noch in vollem Gange sein wird. Bis zu 170 Mitarbeiter sind dann eigens hierfür im Dienst. Doch die Botschaft lautet: "Wir sind immer einsatzbereit", sagt Thomas Kiefer, Chefarzt der Klinik für Thoraxchirurgie, der in der Projektleitung die Ärzteschaft vertritt.

Fortschritt in der Gesundheitsversorgung

Auf diese Woche haben Klinikum und Vincentiuskrankenhaus über Jahre hinweg hingearbeitet. Mit dem Bezug des Neubaus an der Mainaustraße läutet die Krankenhausbetriebsgesellschaft, mit dem das Vincentius nach dem jüngsten Gemeinderatsbeschluss gesellschaftsrechtlich zu einem Plankrankenhaus verschmelzen soll, einen großen Fortschritt in der Gesundheitsversorgung in der Stadt ein. Die Wege werden kürzer und beide Krankenhäuser, die Akut- wie die Fachklinik, sollen durch die gemeinsame Infrastruktur voneinander profitieren. Für die Patienten bedeutet dies auch ein medizinisches Angebot auf modernsten Niveau.

Geplante Operationen

Das Vincentius werde bereits am Donnerstag und Freitag mit dem Umzug beginnen, erklärt Thomas Kiefer. Da es ein orthopädisches Fachkrankenhaus und seine Belegung planbar ist, hält es gezielt auf diese Woche hin die Zahl der Patienten klein. Operationen finden erst wieder nach dem Kistenschleppen und Transport der rund 60 Betten von der Unteren Laube an die Mainaustraße statt. Am Klinikum, von dem sieben Fachbereiche am Samstag und Sonntag umziehen werden, "gibt es keine Operationen mehr, bei denen absehbar ist, dass die Patienten anschließend eine Intensivversorgung benötigen", sagt Thomas Kiefer.

Notfälle werden dennoch in Konstanz versorgt

Für Notfälle und dringende Eingriffe ist eine Infrastruktur vorhanden. Zwei Teams stehen zum Beispiel bereit, um bei Bedarf auf ambulante Operationssäle im angrenzenden Facharztzentrum zurückzugreifen. Zudem sind die Krankenhäuser im Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz, zu dem das Klinikum wie auch Vincentius gehören, informiert: Sollte es notwendig sein, nehmen die anderen Häuser (in erster Linie Singen) Notfallpatienten auf, um Konstanz zu entlasten. Am Samstag zieht der OP-Bereich des Klinikums vom Bestands- in den Neubau, am Sonntag die Intensivstation mitsamt Patienten. Insbesondere die Verlegung von beatmeten Patienten muss reibungslos verlaufen, damit deren Versorgung bestmöglich aufrecht erhalten bleibt. Während des Transports würden sie an mobile Beatmungsgeräte angeschlossen und von einem Arzt sowie zwei Pflegekräften begleitet, erklärt Chefarzt Thomas Kiefer.

