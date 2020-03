Vor kurzem noch undenkbar, heute Realität: An einem herrlichen Frühlingstag verbietet die Stadt Konstanz ihren Bürger sich in großen Gruppen am See zu versammeln.

Konstanz Die Stadt Konstanz verbietet alle Ansammlungen im öffentlichen Raum mit mehr als fünf Personen – Familien sind davon ausgenommen

„Was schert mich Corona, mir geht‘s doch gut“

Es ist eine Zäsur, die mit Ansage passiert ist und der womöglich weitere folgen. Mediziner und Virologen, Politiker und Geistliche, Behörden und Polizisten – alle mahnten: Bitte lasst die Feierei und das Aufeinanderglucken am See sein. Viele ließen sich davon nicht beeindrucken und reagierten mit Blick auf die eigene, kaum gefährdete Gesundheit mit Unverständnis: „Was schert mich Corona, außer es handelt sich um die gleichnamige Biermarke?“

Mit Ignoranz auch die eigene Freizeit aufs Spiel gesetzt

Diese Haltung ist angesichts der dramatischen Lage nicht nur zynisch und unsolidarisch – sie ist schlichtweg dumm. Wer jetzt noch immer nicht verstanden hat, worum es geht, riskiert erstens Leben anderer und verschärft zweitens die Krise um ein Vielfaches. Er oder sie setzt drittens auch die eigene Freizeit aufs Spiel. Lieber nutzen diese Menschen den Spielraum noch einmal voll aus, schmeißen eine coole Party am Seerhein, anstatt darüber nachzudenken, dass sich damit selbst bald zu Hause einsperren.

Die Ausgangssperre ist längst nicht mehr undenkbar

Ob das Versammlungsverbot der Stadt, ein eigentlich bereits unvorstellbarer Schritt, helfen wird, werden die kommenden Tage zeigen. Sonst kommt die Ausgangssperre. Wer dachte, diese wird es in einer Demokratie für unbescholtene Bürger nicht geben, glaubte wahrscheinlich auch nicht an die Schließung von Geschäften, Restaurants und die Grenze zur Schweiz.

Hoffnung macht der Blick aufs Wetter: Am Freitagabend soll es regnen, danach wird es ziemlich kühl. Selten war das eine bessere Nachricht, Ende März in Konstanz.