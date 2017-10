Das Smartphone als Lebensretter oder Gaffer-Werkzeug? Wir haben es in der Hand!

Die Konstanzer Polizei hat am Sonntag durchgegriffen und einen Gaffer, der die Rettungskräfte blockierte und beleidigte, vorübergehend festgenommen. Richtig so – kommentiert Online-Redakteurin Julia Sondermann.

Im Notfall hat jeder Unbeteiligte Pflichten, die Leben retten können. Die ersten Handlungen lauten: Unfallstelle sichern, Notruf absetzen, Erste Hilfe leisten. Sind bereits die Rettungskräfte vor Ort, gilt: Weiterfahren, ohne den Verkehrsfluss oder die Helfer zu behindern. Beides hilft bei den Bergungsarbeiten und beides sollte für jeden Verkehrsteilnehmer selbstverständlich sein. Die Betonung liegt auf sollte.

Denn es gibt Menschen, die sich in diesen Momenten etwas anderes zur Aufgabe machen: Das Filmen und Fotografieren des Unglücks und des Leids anderer aus dem Auto heraus – wie auf Safari. So erneut passiert am Sonntag auf der Bodanstraße. Laut Polizeibericht kamen sogar die anrückenden Rettungskräfte nicht zum Unfallort durch, weil ein Mann zu sehr damit beschäftigt war, Aufnahmen vom Geschehen zu machen.

Glücklicherweise ging es an diesem Tag nicht um Leben und Tod. Doch das Blockieren eines Rettungsweges zeigt, dass die Sensationsgeilheit von Unbeteiligten Menschenleben kosten kann. Mit dem gezückten Handy an einem Unfall vorbeizufahren und durch Gafferei die Rettungsarbeiten zu behindern, ist rechtswidrig – und nicht zuletzt dummdreist. Meist geschieht dies vor den Augen der Polizei und derartige Dreistigkeit kann nur Kopfschütteln hervorrufen. Respekt vor der Arbeit der Helfer? Fehlanzeige.

Fassungslos machen auch die Missachtung der Privatsphäre der Betroffenen und der Mangel an Mitgefühl. Niemand von uns möchte derart schlimme Momente seines Lebens durch den Voyeurismus eines Fremden festgehalten wissen. Wie mag es sich wohl anfühlen, wenn diese Bilder auch noch den Weg ins Internet finden? Wahrscheinlich demütigend, wenn jemand einfach im Vorbeikommen auf den Auslöser drückt – wie bei einem Tier in Afrika. Damit sich diese Person durch das Unglück im Bekanntenkreis profilieren kann oder hofft, für diese Aktion in den sozialen Netzwerken „Likes“ zu erhaschen. Verbergen können sie sich hinter der Anonymität des Internetprangers, auf dem sie die Verletzten auch noch wie Vieh präsentieren.

Deshalb war die Reaktion der Polizei in der Konstanzer Altstadt die einzig richtige: Obwohl am Unfallort bestimmt jeder Helfer Wichtigeres zu tun hatte, wurde der Gaffer kontrolliert. Seine Uneinsichtigkeit, die durch Beleidigung der Beamten ihren Höhepunkt erreichte, führte dazu, dass er aus seinem Wagen bugsiert und festgenommen wurde. Ob ihn wohl jemand in diesem für ihn unangenehmen Moment fotografiert hat?

Zu wünschen wäre dem Herrn das nicht, denn damit hätte ein zweiter Mensch die Grenzen des Anstands an diesem Tag überschritten. In Notfällen können unsere Smartphones zum Lebensretter oder zum Sinnbild für Rücksichtslosigkeit und Geltungssucht werden. Wir haben es in der Hand.

