Bild: Aurelia Scherrer

In Konstanz und der Schweizer Nachbarstadt Kreuzlingen haben das Seenachtfest und das Fantastical begonnen. Hunderte Menschen drängen auf das Festgelaende am Seeufer. Als erst Attraktionen sind im Konstanzer Hafen die Fahnenschwinger der Niederburg zu sehen und am Himmel über Kreuzlingen Kunstflieger. Am Fischmarkt haben die Retter von Deutschem Roten Kreuz, Malteser, Feuerwehr und Wasserschutzpolizei ihre Stellung bezogen.

Spiel, Spaß und Geschicklichkeit: Kinder und Erwachsene haben viel Freude an der Lego Station

Fotoshooting zum Thema Verkehrssicherheit der ADAC-Stiftung

Die Besucher strömen langsam aufs Gelände des Ssenachtfestes

Auch der Kartenverkauf an der Tagespresse ist in vollem Gang

Das A-Team des FZ Kamera Paradies

Der Grill läuft heiss. Der MV Peter hausen hat Wurst. Kässpätzle und Pommes sind parat

Mit dem Zirkusaffen kann man in der Seestrasse um die Wette balancieren

Für Stimmung in der Seestrasse nahe der Villa Prym sorgt der Zauber-Clown

Ein Prosit auf das Seenachtfest: Eine Konstanzer Clique in bester Stimmung bei der Casino-Bühne

Reifen wechseln ist kinderleicht

