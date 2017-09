Konstanz Das Rheinrad hat sich ausgedreht: Stadt Konstanz kauft das Kunstwerk nicht

Sie hätte bis zu 110 000 Euro gekostet: Die Installation "Rheinrad" am Konstanzer Rheintorturm geht zurück an den Künstler Ulrich Vogl. Dem Gemeinderat war das Kunstwerk zu teuer – und es hätte ohnhin nie dauerhaft übr dem Rhein schweben sollen.

Der umstrittene Kauf des Kunstwerks am Rheintorturm ist von Tisch. Nach längerer Debatte hat der Gemeinderat entschieden, das Werk des Künstlers Ulrich Vogl nicht zu erwerben – weder per Sofortkauf für 45 000 Euro noch als Mietkauf für 3000 Euro jährlich über 20 Jahre. Auch die zusätzlichen Unterhaltskosten von 2500 Euro pro Jahr kommen damit nicht auf die Stadt zu. Die FDP hatte beantragt, dass die Stadt sich mit bis zu 110 000 Euro engagiert – zusätzlich zu den 31 000 Euro, die für die Miete seit Juni 2016 und eine einmalige Verlängerung um drei Monate bereits ausgegeben wurden.

Mehrere Stadträte bedauerten, dass damit ein Kunstwerk die Stadt verlässt, das als einer der besten Beiträge von Kunst im öffentlichen Raum zum Konziljubiläum gewertet wurde. Es sollte sich zunächst 365 Tage lang drehen und den Lauf der Geschichte symbolisieren. Doch auch das Plädoyer von FDP-Fraktionschef Heinrich Everke konnte die Mehrheit nicht überzeugen. Die Installation, die auch an einen altertümlichen Kino-Apparat, ein Hamsterrad oder ein mittelalterliches Folterinstrument erinnnert, war von Anfang als temporäreres Projekt geplant gewesen. Über die Frage, ob die Stadt das Kunstwerk mit Steuergeldern kaufen und dauerhaft betreiben soll, hatte es im Vorfeld eine intensive Diskussion gegeben.

Verwaltung war stets kritisch

Die Stadtverwaltung war von Anfang an gegen eine dauerhafte Ausstellung des Rades. Es sei von Anfang an als temporärer künstlerischer Beitrag zum Konziljubiläum gewesen. Auch aus der Initiative, die den Rheintorturm vorübergehend zur Verfügibg gestellt hatte, wurden Zweifel laut. Vorsitzender Heinrich Grathwohl sagte auf eine Frage von Oberbürgermeister Uli Burchardt hin, der Aufhängungs- und Antriebsmechanismus schränke die Nutzung des Turms stark ein. Überdies blieb bis zuletzt unklar, ob ein dauerhaftes Rotieren des Rades technisch überhaupt funktionieren würde. Im Rheintorturm ist laut Grathwohl eine aufwendige Konstruktion nötig, um die 160 Kilogramm Eigengewicht des Rheinrads auszugleichen.

FDP-Stadtrat Everke, der größte Befürworter des Rheinrads, konnte die Politik auch nicht mit einem überraschenden neuen Vorschlag überzeugen. Er schlug vor, dass das Rad bis Weihnachten in Konstanz bleibt und er bis dahin auf Sponsorensuche geht – mit dem Ziel, dass die Einmal-Kosten für die Stadt 10 000 Euro nicht übersteigen. Johannes Kumm (SPD) nannte die Installation ein "typisches Beispiel für temporäre Kunst", der Turm sehe auch ohne sie schön aus, und es fehle an so vielen anderen Stellen an Geld. Wolfgang Müller-Fehrenbach (CDU) erinnerte überdies an die Behinderungen im Rheintorturm. Auch die Tatsache, das das Rheinrad die Stadt am Ende über 130 000 Euro kosten würde, wurde mehrfach hervorgehoben.

Im Rat wurden aber auch andere Stimmen laut: "Ich finde das auch sehr schön", sagte Ewald Weisschedel (Freie Wähler). "Es wäre sehr schade, wenn dieses Teil aus dem Stadtbild verschwindet", meinte Günter Beyer-Köhler (Freie Grüne Liste). ""Mir gefällt das Rad eigentlich ganz gut", bekannte Sabine Feist (CDU). Am Ende war das Meinungsbild allerdings sehr eindeutig, auch OB Burchardt hatte erhebliche Zweifel angemeldet, "ob das dann überhaupt geht". Selbst für den FDP-Vorschlag, nach dem Sponsoren den Kauf zum Großteil übernehmen würden, gab es nur sechs Ja-Stimmen (Dorothee Jacobs-Krahnen, Till Seiler und Günter Beyer-Köhler von der FGL sowie Heinrich Everke und Johannes Harwich von der FDP und Ewald Weisschedel von den Freien Wählern) und zwei Enthaltungen. 24 Räte stimmten am späten Donnerstagabend gegen den FDP-Antrag.

Kunst am Rheintorturm

Das Rheinrad, eine Arbeit des in Berlin lebenden Künstlers Ulrich Vogl ist einer von mehreren Beiträgen im Bereich Kunst im öffentlichen Raum, die sich mit dem Konziljubiläum beschäftigten. Kernelement der Installation ist ein Rad mit durchbrochener Lauffläche. Es hat einen Durchmesser von 4,0 und eine Höhe von 1,6 Metern. Von der anderen Rheinseite aus angestrahlt, schafft es einen sich ständig verändernden Schatten. Das Rheinrad erinnert an eine rotierende Scheibe mit Bildern, wie sie aus Vorläufer der Kino-Filme üblich waren. Die Stadt förderte das Projekt 2016 mit 27 000 Euro, im Juli 2017 wurden weitere 5000 Euro für eine Verlängerung bis Oktober beantragt. Die Abhängung des Rades ist nun im kommenden Monat geplant. (rau)