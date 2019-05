„Ich wollte mal was ganz anderes, als einen typischen Hörakustikerladen“, stellt Andreas Amling fest. Der Fachmann, der seit 1989 in Konstanz als angestellter Hörakustiker tätig war, hat sich jetzt mit „Das Ohr“ in der Moltkestraße 1 selbständig gemacht. Es ist eine durchdachte und bewusste Entscheidung, die der 53-Jährige getroffen hat. „Ich hatte immer in familiengeführten Unternehmen gearbeitet“, bis letztlich der Inhaber von „Das Ohr“ sein eingeführtes Unternehmen aufgab. Amling merkte dann rasch, dass die Arbeit in einem Großkonzern nichts für ihn ist und entschied sich, sein eigenes Fachgeschäft zu eröffnen unter dem eingeführten Namen „Das Ohr“.

Das Interieur ist bewusst nicht nüchtern und sachlich gestaltet. Großformatige Fotografien – Andreas Amling ist passionierter Hobbyfotograf – zieren die Wände. „Es soll wie ein gemütliches Wohnzimmer sein. Die Kunden sollen sich wohlfühlen“, sagt er, denn bei ihm stehen die Kunden mit ihren Bedürfnissen im Mittelpunkt. Die Philosophie inhabergeführter Fachgeschäfte – „es obliegt unserer Verantwortung, die auf den Kunden zugeschnittene Lösung zu finden“ – hat sich Amling zu Eigen gemacht. „Ich bin ein klassisches Einzelunternehmer, der keinerlei Konzernvorgaben verpflichtet, sondern unabhängig ist“, stellte Andreas Amling fest. Individuelle, herstellerunabhängige Beratung ist ihm wichtig, denn nur so könne er aufgrund der freien Modellwahl aus der kompletten Vielfalt das individuell Geeignete für seine Kunden finden. „Mein Credo: Individuelle Lösungen auf kurzen Entscheidungswegen“, so Amling.

Bereits in den persönlichen, ungezwungen Gesprächen gilt es für Andreas Amling, die Hörwünsche und Bedürfnisse zu erkennen. Von der Hörprofilerstellung über das Finden der individuellen Lösung bis zur Anpassung reicht das Portfolio, das Andreas Amling in seinem Hörakustikfachgeschäft „Das Ohr“ bietet. Sein Ziel ist, mit „Lösungen, die nicht von der Stange sind, den Kunden zu mehr Lebensqualität zu verhelfen“ und zwar in einem Geschäft, das zum Verweilen einlädt.

„Das Ohr“ in der Moltkestraße 1 in Konstanz ist von Montag bis Freitag von 9 bis 12.30 und von 13.30 bis 18 Uhr sowie samstags nach Terminvereinbarung geöffnet.